Семейная драма в якутском селе

В дежурную часть ОМВД России по Верхневилюйскому району от медицинских работников поступило сообщение о том, что в районную больницу госпитализирован житель села с ножевым ранением.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался 34-летний брат потерпевшего. Выяснилось, что родственники распивали алкогольные напитки, во время, которого между ними возникла ссора. Подозреваемый схватил со стола нож и ударил им брата в спину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

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