Семеро якутских ветеранов выйдут на ковер чемпионата мира

В столице Грузии – Тбилиси стартовал чемпионат мира по вольной и греко-римской борьбе среди ветеранов.

В составе сборной команды России на мировом борцовском форуме выступят семь якутских мастеров-ветеранов: Клим НАУМОВ, Сергей НОГОВИЦЫН, Василий УЙГУРОВ, Петр СТРУЧКОВ, Герасим ДЬЯКОНОВ, Алексей МИХАЙЛОВ и Лев АФАНАСЬЕВ.

Спортсмены определят сильнейших в пяти весовых категориях и, соответственно, пяти возрастных группах: А (35-40 лет), В (41-45 лет), С (46-50 лет), D (51-55 лет), E (56-60 лет).

Соревнования начались с «классики» — борцы греко-римского стиля стартовали еще вчера, 8 октября. «Вольники» вступят в турнир 10 октября.

В прошлом году чемпионат проходил в столице Македонии Скопье (28-30 сентября). Тогда двое воспитанников якутской школы вольной борьбы Сергей Слепцов из Мегино-Кангаласского улуса и устьалданец Вадим Данилов стали финалистами чемпионата, а уроженец Таттинского улуса Петр Осипов выиграл бронзовую медаль.