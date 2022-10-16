Семеро детей – главная награда семьи Филипповых из якутской глубинки 

Сегодня в Якутии отмечают республиканский День матери и Всероссийский День отца

С внуками

16 октября жители Якутии отмечают сразу два праздника — День матери и День отца. День отца был учрежден Владимиром Путиным в 2021 году, и его принято праздновать в третье воскресенье октября. День матери в республике отмечают также каждое третье воскресенье октября. Праздник был учрежден по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева в 1993 году. Сегодня мы хотим рассказать о многодетной семье Марии и Романе Филипповых, которые живут в якутской глубинке в селе Егольжа Нюрбинского района. Они воспитали и вырастили семерых мальчиков, и считают, что это их главная награда в жизни. Более подробно в материале ИА YakutiaMedia.

Мы сами выросли в многодетных семьях

Мария и Роман выросли в многодетных семьях. У Марии четыре сестры и брат, а у Романа пять братьев и пять сестер. Они родились и выросли в одной деревне, ходили в одну школу, в общем, знали друг друга, но то, что свяжут себя узами брака и не предполагали. Роман ушел в армию, а когда вернулся, женился на Марии. Знали ли они тогда, что станут многодетными родителями?

— Тогда мы не думали об этом. В 1987 году мы поженились, уже 35 лет вместе. Через год после свадьбы родился первенец — назвали Олег, через год появился Нюргун, потом Аял, Роман, Владимир, Маркел и Дима. Разница у них небольшая. Я всегда чувствовала, кто родится, знала, что будет мальчик, а муж, наверное, надеялся на рождение девочки, но мне никогда не говорил, — поделилась Мария Егоровна.

По словам Марии, воспитывать мальчишек было сложно только первенцев, так как они были погодки, а потом уже как по накатанной, не сложно: «Возможно, потому что я привыкла к большой семье. Так случилось, что мои родители рано умерли, поэтому нас воспитывали в семье родной сестры моей мамы, у них было пятеро детей — получается, нас в семье было 10 сестер и братьев. С нами жила еще наша бабушка Мария, которая научила управляться по хозяйству, шить и готовить. Мне нравились домашние хлопоты, и сейчас я не могу сидеть без дела».

Мария Егоровна 34 года проработала в школе, затем после выхода на пенсию устроилась в социальную службу. Навещает своих подопечных и помогает им: воду натаскает, уборку проведет, дрова наколет.

На конкурсе «Далбар Хотун». Фото из личного архива

У нашей героини золотые руки, она сама шьет одежду, национальные костюмы, меховые шапки и шубы, унты своим домочадцам. А в прошлом году приняла участие в конкурсе среди женщин, и получила звание «Муударай саас Далбар Хотун» (Досточтимая мать семейства).

В 2005 году за заслуги в воспитании детей и укреплении семьи Марии Егоровне вручили знак «Материнская слава» .

Филипповы

Дом построил, дерево посадил и вырастил сыновей

Роман Николаевич — известный фермер в своем наслеге и районе. Это семейное дело, которым они занимаются с 1992 года. На сегодня в их хозяйстве 34 голов лошадей и 28 коров, из которых 10 дойные, ежегодно по плану сдают на молокозавод 10 тонн молока. Филипповы всегда надеются только на свои средства и силы. Как рассказал глава семьи, они несколько раз подавали документы на грант для поддержки фермерства в Минсельхоз, но выиграть еще не удалось, пришлось коровник строить на кредитные деньги.

Мария и Роман с внуками

— Хозяйство держать помогают сыновья и супруга. Например, она всегда ездит с нами на сенокос и готовит на костре еду. Сенокосные угодья большие, стараемся за короткий летний сезон заготовить сено, главное, чтобы не было дождей. Дети приучены к труду с детства, поэтому никто никогда не отлынивает от работы. Им привили любовь к охоте и рыбалке, всегда вместе ездили на рубку дров, сбор ягод, картошки и т.д. Сейчас, наши парни выросли, у 4 старших свои семьи, несмотря на это, как традиция, они едут к нам, чтобы помочь, и даже отпуск свой оформляют так, чтобы быть с нами на сенокосе. А ведь их никто не заставляет, — рассказал отец семейства.

Роман Николаевич добавил, что сыновья все занимались спортом: гиревым, национальными видами спорта — перетягивание палки (мас-рестлинг) и якутские прыжки, стрельба из лука, волейбол. Становились победителями и призерами районных и республиканских соревнований.

— Младший сын Дима студент, учится на зоотехника в академии. После учебы продолжит семейное дело. Думаю, что вместе со средним сыном Ромой займутся фермерством, — поделился планами он.

Роман Николаевич в 2019 году от Лиги отцов РС (Я) получил медаль «За вклад в повышение статуса отца и укрепление института семьи». В этом году ему вручили знак «Патриот Нюрбы».

Главное в семье — это взаимопонимание

По мнению Марии Егоровны и Романа Николаевича, главное в семье — это взаимопонимание, а основное в воспитании детей — личный пример родителей.

В семье Филипповых прибавление, у них появились четыре невестки, которые подарили им 10 внуков. «Невестки стали мне как дочки, помогают мне во всем, если собираются у нас гости или наступает праздник , они тут же приходят и начинают готовить, накрывать на стол, а потом все уберут. А еще своим внукам, как и раньше сыновьям, прививаем любовь к труду и помощи другим. В нашем доме всегда людно, мы к этому привыкли. Если кто-то к нам заходит, мы его и чаем напоим, и накормим», — рассказала хранительница домашнего очага.

Пообщавшись с нашими героями , понимаешь, что семья — это самое теплое и счастливое место на Земле, где тебя всегда ждут. А если это многодетная семья, то все умножается надвое.

Мария и Роман в окружении родных



