Семенов день — народные приметы 14 сентября

14 сентября православные христиане отмечают память преподобного Симеона Столпника (459) и матери его Марфы Каппадокийской (ок. 428).

Симеон Столбник — сирийский православный монах, основоположник новой формы аскезы — столпничества. Знаменит тем, что провёл на столпе 37 лет в посте и молитве, а также другими беспримерными аскетическими подвигами. Был проповедником, согласно житию, получил от Бога дар исцелять душевные и телесные болезни, предвидеть будущее.

В народном календаре 14 сентября (1 сентября — по старому стилю) был известен как Семенов день или Семён Летопроводец.

Примечали в этот день: «Бабье лето сухое — осень мокрая». «Бабье лето ненастно — осень сухая». «Много тенетника на бабье лето — к ясной осени и холодной зиме». «На Осенины много тенетника — осень долгая да ясная». «До обеда сей-паши, а после обеда от холода руками маши». Семена выплывают у колосьев. «На первый день бабьего лета серо и пасмурно — осень будет продолжительной». «Если день грязным вышел, то осень дождливой будет». «Коли ясно — осень ведренна, прекрасна». Хоронят мух и тараканов, чтобы пропали. Ужи выходят на берег и ходят по лугам на три версты. «Хлеб молотят на гумне, да охотник — за зайцем по стерне».

Первый праздник псовых охотников, выезд в отъезжее поле на зайца-русака и лисицу, с гончими — в лес по чернотропу гонять беляка. «С Семёнова дня в поле огонь разгнетают (разводят)». «Хвалилися бабы да бабьим летом на Семёнов день, а того бабы не ведали, что сентябрь на дворе…» Семёнов день считается счастливым, поэтому советуют справлять новоселье: «Семёнов день — счастливое новоселье».

1 сентября с 1492 (7000 год от сотворения мира) по 1699 год (7207 год от сотворения мира) считалось на Руси, по примеру греческой церкви, днём «Новолетия» — накануне заканчивалось лето, а с этого дня начинался новый год.

Народные приметы 14 сентября: