Семен Стручков: Люди чувствуют, с каким настроением к ним пришли

Он – молодой активный парень, спортивный инструктор, лидер наслежной молодежи. Он работает в администрации МО «Бетюнский наслег», а в свободное время помогает тем, кто нуждается в его поддержке. Он – волонтер.

— Во время пандемии с марта месяца во всех наслегах Намского улуса кинули клич – и мы создали свое волонтерское движение. Конечно, оно нас не очень много, всего 10 человек, но каждый из этих десяти стоит нескольких человек! Количество, конечно, хорош, но иногда все-таки качество гораздо важнее – особенно в таких небольших поселениях, как наше, где почти все друг друга знают. Ведь нужно работать не для галочки, не для того, чтобы просто посетить положенное количество человек, разнести положенное количество пакетов с продуктами. Нужно работать от всего сердца – ведь пожилые люди, представители старшего поколения, которые с трудом передвигаются и не могут сами выйти в магазин (а с такими мы в основном и работаем) – сразу чувствуют, с каким настроением к ним пришли.

Волонтеры – такие же люди, как и все, уверенно говорит Семен. И хотя работают они не за «спасибо», благодарность всегда согревает душу.

— Доброе слово, звонок по телефону… А иногда и просто взгляд! Бывает, поставишь пакет с продуктами, посмотришь в глаза дедушке или бабушке – и можно ничего не говорить. Хорошо, что маски не закрывают глаза. В них, как в зеркале, отражается все. Конечно, мы работаем не ради благодарностей, но услышать доброе слово – всегда по-человечески приятно. И в преддверии Нового года я от всей души хочу пожелать самого ценного – того, что ни за какие деньги невозможно купить. Всем крепкого и нерушимого здоровья!