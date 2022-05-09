Не секрет, что за последние десятилетия во многих улусах Якутии появились невостребованные, заросшие деревьями, кустарниками, кочками земли сельскохозяйственного назначения, выбывшие из оборота. Однако в Мегино-Кангаласском районе весной этого года, по инициативе Администрации района, начали вести работы по возрождению таких земель.

Так, в этом году из бюджета Администрации были выделены средства на возмещение части затрат для проведения культуртехнических мероприятий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства.

Как сообщил первый замглавы Мегино – Кангаласского улуса Семен Потапов, в этом году в районе запланирована расчистка земель от кочек и кустарника на общей площади 1 099 га в 22-х муниципальных образованиях. В том числе будет расчищено 783 гектара, принадлежащего крестьянским (фермерским) хозяйствам и 316 гектаров земли жителей улуса, ведущих личные подсобные хозяйства.

«Для того, чтобы заново освоить, возродить, вовлечь в оборот земли, необходимо провести целый комплекс культуротехнических работ», — отметил Семен Потапов. «Нужно прервать деградацию неиспользуемых земель, на первом этапе в этом году мы решили расчистить их. Далее, в следующем году будем проводить окультуривание почвы, проводить работы по улучшению ее физико-химических и биохимических свойств», — делится планами Семен Семенович, являющийся одним из инициаторов реализации проекта и куратором в улусе по возрождению неиспользуемых земель.

Согласно предоставленным им данным, в настоящее время проведены работы по срезке кочек, кустарника на площади 190,2 гектаров: в Чемоикинском наслеге – 37 га, во 2-м Нахаринском – 25 га, Ходоринском – 11 га, Холгуминском – 40 га, Тарагайском –20 га. Кроме того, в Морукском населенном пункте – 10 га, Мегинском – 20 га, Тюнгюлюнском – 6 га и Батаринском наслеге – 21,2 га.





В программу Министерства сельского хозяйства РС (Я) на возмещение части затрат для проведения культуртехнических мероприятий, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в текущем году планируется участие в отборе всего 3 хозяйства на площади 22 гектар, в том числе ИП ГКФХ Василий Жирков – 9 га, ИП ГКФХ Станислав Семенов – 6 га, ИП ГКФХ Егор Дьячковский – 7 га.

Общая сумма затрат по проектно-сметным документациям составляет 262 933 рублей.