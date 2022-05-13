Семен Потапов: Наличие подключения к электричеству позволяет вести строительство сайылыков и их оснащение

22 мая якутяне, занятые в сфере сельского хозяйства, отмечают праздник — День сайылыка, учрежденный Указом Главы республики А.С.Николаева в ноябре 2018 года.

В преддверии праздника, в отдельных фермерских хозяйствах Мегино-Кангаласского района ведутся работы по подключению летних ферм – сайылыков к электрическим сетям. Об этом рассказал первый заместитель главы МР «Мегино — Кангаласский район» Семен Потапов, курирующий в улусе сельскохозяйственную отрасль.

«Мы прекрасно осознаем, что технологическое присоединение и подключение к электрическим сетям – одно из главнейших условий для ведения и развития современных летних ферм и так называемых сайлычных хозяйств», — отмечает замглавы. По его словам, только наличие подключения к электричеству, позволяет на местах вести строительство, ремонт сайылыков, их оснащение современным оборудованием, таким как доильная установка, охладитель молока и т.д, и, самое главное, создавать комфортные условия для проживания и ведения хозяйства для работников и членов их семей.

«Ведь мы и особенно молодежь привыкли к наличию сотовой связи, интернета, телевидения и иных бытовых удобств, а электричество в сайылыках дает возможность пользоваться почти всеми благами цивилизации», — поясняет значимость проводимых работ Семен Потапов.

На сегодня, благодаря поддержке Главы республики Айсена Николаева и АО “Якутсэнерго” во главе с Алексеем Стручковым, в Мегино –Кангаласском улусе в этом году запланированы работы по подключению сайлычных хозяйств к электросетям на сумму в 56 млн. рублей.

Так, в Мегино – Кангаласском районе насчитывается 47 сайылыков, из них в 29 пользуютсся электричеством, еще 18 ждут подключения к электросетям. Совсем уже скоро электричество появится в сайылыке сельскохозяйственного кооператива «Сардаҥа” Николая Баишева и его сына Михаила в местности Немюгю Тюнгюлюнского наслега. Пока в сайылыке возведен единственный жилой дом, якутский балаган и 2 хотона — хлева, принадлежащих семье Баишевых, где они содержат более 100 голов крупного рогатого скота. Но ожидается, что в будущем в сайылыке СХК “Сардаҥа» в летнее время будут проживать около 30 семей, занимающихся разведением крупного рогатого скота и лошадей. Этим семьям еще предстоит строительство домов для проживания, хозяйственных построек для ведения хозяйства и т.д. Таким образом, через пару лет в местности появится целый сайлычный квартал.

А вот в конебазе «Хахханнаах», который находится в Тарагайском наслеге, в крестьянском хозяйстве Кузьмы Бурнашева свет уже провели.

Семен Потапов подчеркнул, что работы по подключению к электросетям ведутся энергетической компанией быстро и качественно, основание опорных столбов заливается бетоном для долговечности и предотвращения обрушения при сильном порыве ветра.

«Когда есть действующие сайылыки, жители села по договоренности, оплатив услуги, имеют возможность передать на летний период своих коров фермерам на содержание и отдохнуть, во время отпуска спокойно уехать или улететь куда — нибудь», — поясняет преимущества для населения Семен Потапов. Кроме того, в летнее время существенно повышается надой молока, что позволяет сельчанам подзаработать, сдавая молоко в пункты приема.

«Обновление, оснащение сайылыков, строительство в ближайшие годы новых автоматизированных ферм, возрождение вышедших из оборота, неиспользуемых земель – нам – мегино-кангалассцам еще многое предстоит сделать», — делится планами замглавы.

Важно добавить, что развитие сайылычного хозяйства подкреплено ключевыми нормативно-правовыми актами республики. В частности, в соответствии с пунктом 2.2. Указа Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева №232 от 11 декабря 2018 года «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)» была поставлена задача по росту продуктивности животноводства, в том числе путем строительства в период до 2024 года 100 механизированных летних ферм (сайылыков) совокупной мощностью 10 000 голов крупного рогатого скота.