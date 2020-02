Семен Луканси рисует портрет народной артистки России

View this post on Instagram

Этюд к картине "Ысыах Олонхо театра" (портрет Народной артистки России и Якутии Степаниды Ильиничны Борисовой) холст, акрил, 50х40см, 2020г. Над картиной работаю уже больше 4 месяцев, сейчас пока на стадии поиска образов. Хотел закончить к году Театра, но не получилось. Надеюсь до конца года завершу @theatre_olonkho. #степанидаборисова #семенлуканси #театролонхо