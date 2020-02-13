Семен Луканси рисует портрет народной артистки России

Художник-живописец Семен Луканси рисует портрет Степаниды Борисовой, актрисы драматического театра и кино, народной артистки России и супруги режиссёра Андрея Борисова.

Ее основные роли в театре: Суосалдьыйа Толбонноох – «Суосалдьыйа Толбонноох» И. Алексеева, Марфа – «Споткнувшийся» А. Софронова, мать Кириска – «Желанный голубой берег» Ч. Айтматова, Пайпатка – «Ханидо и Халерха» С. Курилова, Шень Дэ и Шой Да – «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта, Кутурган Куо – «Кудангса Великий», Лагларыйа Даарыйа – «Николай Дорогунов — дитя человеческое» П.Ойунского, Кыыс Дэбилийэ – олонхо «Кыыс Дэбилийэ», мать Чингисхана – «По велению Чингисхана» Н.Лугинова, Бернарда Альба – «Дом Бернарды Альба» Г. Лорки, тетя Таня «Ангелы не плачут» Д. Привалова.

Степанида Ильинична блестяще исполнила на сцене роль воительницы Кыыс Дэбилийэ, а также матери Чингисхана в фильме своего супруга Андрея Борисова «Тайна Чингис Хаана».

Она не только играет, но и поет. Известна в музыкальном мире как этно-рок певица.

«Над картиной работаю уже больше 4 месяцев, сейчас пока на стадии поиска образов», – признается Луканси.