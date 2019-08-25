25.08.2019
13:19
51
Культура & Образование
Семен Луканси подарил 103 картины родной художественной школе
23 августа в Амге открылась персональная выставка «Симэх» Семена Луканси.
По словам художника, это его первая большая выставка в родном улусе. На открытии он подарил Детской школе искусств им. А. Черемных свои 103 живописные работы разных лет.
Источник: https://www.instagram.com/p/B1i_6N8IBNv/
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