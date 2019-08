Семен Луканси подарил 103 картины родной художественной школе

View this post on Instagram

Добрый день дорогие друзья!☀ Вчера торжественно открылась персональная выставка в моем родном Амгинском улусе. Для меня это очень волнительное событие потому, что это первая моя большая персональная выставка в Амге. Итог большой творческой работы. На открытии выставки я подарил Амгинской Детской школе искусств им. А. А. Черемных свои 103 живописные работы разных лет. Я надеюсь, что этот мой небольшой вклад послужит развитию изобразительного искусства в Амгинском улусе и вызовет интерес у нашего подрастающего поколения. Мне был вручен нагрудной знак "Гордость Амги" , который я принимаю с большой благодарностью!🙏 Спасибо большое моим дорогим землякам за столь тёплый приём! 🙏🙏🙏❤️ #семенлуканси #амга