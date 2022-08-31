Семен Луканси оценит детские рисунки на газовую тему



В рамках празднования 55-летия газификации Якутии АО «Сахатранснефтегаз» объявляет о старте конкурса среди детей «Природный газ – мой друг!». Победителей определит жюри с участием известного якутского художника, члена Союза художников России Семена Луканси.

Принять участие могут все желающие, победителей наградят ценными призами и грамотами.

Конкурс пройдет в двух возрастных группах: от 4 до 6 лет и от 7 до 8 лет, в каждой группе определяется первое место победителя. Работы конкурса «Природный газ – мой друг!» должны отражать тему безопасного использования газа в быту.

Прием рисунков пройдет с 2 сентября по 8 сентября в клиентском зале службы единого окна по адресу Петра Алексеева, 64. Имена победителей будут объявлены 27 сентября на сайте AOSTNG.RU.

«Сахатранснефтегаз» обращает внимание родителей и законных представителей на то, что к участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы (коллективное творчество не принимается). Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или педагогов. Фотографии и фотоколлажи, обработанные в Adobe Photoshop, к участию в конкурсе не принимаются. Формат конкурсных работ: А4.

Вопросы по организации и проведению конкурса можно задать по электронной почте seo.ugrs@aostng.ru.