Семен Ермолаев: Господь дает России зеленый свет…

Видимо уникальный дуализм современных саха, уживающих в своем сознании рациональное и универсальное вместе с вероучением и мировоззрением своих предков, позволяет рождаться на свет оригинальным произведениям современной драматургии, пользующихся большим спросом среди театралов как в республике, так и за ее пределами. К таким драматургам-саха, выходцам из якутского села, получивших образование и впитавших культуру мировых столиц относится Семен Ермолаев. В его творчестве переплетаются события, происходящие с простыми людьми, но преломленные отсветом исторических событий нашей страны и эпохи. Кому, как не автору таких пьес и сценариев важно задавать вопросы, которые встают перед молодыми людьми, чьи судьбы будут преломлять нынешний ход мировой истории, чей экзистенциальный поиск своего места в жизни будет отражать все перипетии нашей действительности. Здесь и СВО на Украине, и желание якутской молодежи уехать на чужбину в поисках реализации своего потенциала, и многое другое, что уже пришлось решать поколению выходцев из советского якутского села, обратившихся к личному поиску Бога.

Предлагаем первую часть, легкое 20-минутное интервью с Семеном Никоновичем Ермолаевым — Сиэн Өкөр, записанное в эти предпраздничные летние дни.

Приятного просмотра!