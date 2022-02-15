Семен Ченянов представил новый якутский бойз-бэнд 😍👍

Продюсер и музыкант Семен Ченянов представил подписчикам новый новый якутский бойз-бэнд ICE TONE.

Дорогие друзья, всех приветствую 👋🏻👋🏻👋🏻

Наша команда YAKUTIAN STARS entertainment @ysentertainment.official

Представляет вам новый якутский бойз-бэнд ICE TONE @icetone.official 💙🤎🤍❤️🖤

Будут новые синглы, клипы и альбомы✊🏻👏🏻 я верю, творчество ребят вам всем понравится 😉

Давайте друзья, подержим новые начинания этих молодых и энергичных парней✊🏻✊🏻✊🏻

Подписывайтесь и следите за их творчеством и ростом👋🏻👋🏻👋🏻

Объявляю проект открытым!!!👏🏻👏🏻👏🏻

Удачи! 🔈🔉🔊 #icetone #yakutianstars #бойзбэнд

Ph: Николай Петров @petrov_k3 — пишет маэстро Ченянов в своем Инстаграм.