15.02.2022
15:58
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Светская хроника

Семен Ченянов представил новый якутский бойз-бэнд 😍👍

Продюсер и музыкант Семен Ченянов представил подписчикам новый новый якутский бойз-бэнд ICE TONE.

Дорогие друзья, всех приветствую 👋🏻👋🏻👋🏻
Наша команда YAKUTIAN STARS entertainment @ysentertainment.official
Представляет вам новый якутский бойз-бэнд ICE TONE @icetone.official 💙🤎🤍❤️🖤
Будут новые синглы, клипы и альбомы✊🏻👏🏻 я верю, творчество ребят вам всем понравится 😉
Давайте друзья, подержим новые начинания этих молодых и энергичных парней✊🏻✊🏻✊🏻
Подписывайтесь и следите за их творчеством и ростом👋🏻👋🏻👋🏻
Объявляю проект открытым!!!👏🏻👏🏻👏🏻
Удачи! 🔈🔉🔊 #icetone #yakutianstars #бойзбэнд
Ph: Николай Петров @petrov_k3 — пишет маэстро Ченянов в своем Инстаграм.

Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Семена Ченянова
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