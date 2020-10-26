Семейный скандал закончился плачевно

В дежурную часть полиции ОМВД России по Горному району Якутии поступило сообщение из районной больницы о госпитализации местной жительницы с переломом челюсти.

Проверкой, проведенной участковыми уполномоченными полиции, установлено, что телесное повреждение женщине нанес муж. Выяснилось, что муж пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и, попросив жену приготовить ужин, заснул. Женщина была занята гостями, поэтому не приготовила вовремя еду. Проснувшись, мужчина рассердился, и между супругами возник семейный скандал. Муж в ходе ссоры ударил жену по лицу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение среднего вреда здоровью», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.