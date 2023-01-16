Семейный дебошир понесет суровое наказание

В Мегино-Кангаласском районе мужчина осужден к реальному лишению свободы за угрозу убийством.

Прокурор Мегино-Кангаласского района поддержал государственное обвинение по уголовного делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством).

В суде установлено, что ранее судимый мужчина, находясь у себя дома в с. Павловск Мегино-Кангаласского района, используя малозначительный повод, в присутствии двух малолетних детей, разбив мебель и посуду, высказал угрозу убийством своей гражданской супруге, которая ею воспринята как реальная.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя отменив подсудимому условное осуждение по предыдущему приговору назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.