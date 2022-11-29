Семейный бизнес «Орто Дойду»: Дочь Андреевых представит свои сеты на «Вкус Якутии»

Супруги Марианна и Петр АНДРЕЕВЫ вот уже 23 года развивают свой семейный бизнес — туркомплекс и гостиницу «Орто Дойду». За это время они пережили не один кризис и получили хорошую закалку, поэтому считают, что трудности только стимулируют искать новые подходы. А общее дело сплачивает семью. Бизнес стал для Андреевых увлечением, в который с малых лет включились дети. «Ведь все мы делаем ради них» — говорят Петр и Марианна Андреевы.

Семья Андреевых

Вовлечение детей в семейный бизнес получилось само собой – в критические моменты младшее поколение приходило на выручку родителям и ребята становились официантами на банкетах, заменяли администратора или повара – такие ситуации могут возникнуть в любое время. В итоге Изабелла уже с 13 лет начала работать в ресторане, а с 16 лет вошла на кухню поваром. Каждое лето наравне со взрослыми работала в ресторане. Сын с подросткового возраста работал официантом, если возникала нужда. Со временем Саша проявил склонность к техническим специальностям, и этим летом после 8-го класса в столярной мастерской по проекту отца изготовил столы и кровати для нужд туркомплекса «Орто Дойду». Но в период банкетов он мог стать официантом, так как приучен с детства.

Ресторан «Орто Дойду»

Со временем интерес дочери к поварскому делу стал настолько серьезным, что она решила выбрать эту сложную, но творческую профессию. Для нее это стало истинным увлечением – все выходные она проводит в ресторане.

В Институте высшей гастрономии при Сибирском федеральном университете

Изабелла нынче заканчивает школу и стал вопрос о дальнейшем образовании. Поэтому мама с дочкой поехали в Красноярск, чтобы на месте познакомиться с Институтом высшей гастрономии при Сибирском федеральном университете, который совместно с Высшей школой Поля Бокюза (Франция) ведет обучение дипломированных шеф-поваров. Студентов там готовят французские и русские преподаватели по инновационной программе INSTITUT PAUL BOCUSE. Выпускник получает два диплома – российский от Сибирского университета по специальности менеджмент и международный от INSTITUT PAUL BOCUSE по поварскому искусству. Вуз открылся не так давно – в 2019 году, и пока в нем не обучаются студенты из Якутии.

Студенты в аудитории Института высшей гастрономии

— Нам показали уникальные учебные аудитории института – с полноценными кухнями со всем оборудованием для всех направлений кулинарии – от горячих до кондитерских блюд. Шикарные лекционные залы с разнообразными печами. Своя экоферма для выращивания зелени. Укомплектованная аудитория для сомелье. Каждый стол студента оборудован раковиной и краном с водой. Такого нигде нет в России, — рассказывает Марианна Андреева. — В Высшей школе гастрономии в Красноярске созданы все условия, чтобы научить такому сложному делу, как поварское — на самом высоком уровне с получением диплома о высшем образовании. Конечно, Изабелла захотела учиться в таком вузе и планирует после школы поступать в Высшую школу гастрономии в Красноярске.

Наличие такого высококлассного вуза, готовящего поваров международной квалификации, очень сказывается на уровне ресторанов Красноярска. Мы с дочкой посетили и оценили самые известные из них – «Тунгуска», «Чешуя», «Фреска». Это концептуальные и очень продвинутые рестораны, в которых продумано все – от меню до дизайна, от оформления блюда до обслуживания клиентов. И при этом чек вполне доступный в отличие от ресторанов подобного уровня в Москве и Петербурге, где цены заоблачные.

Особенно интересным для нас было то, что сибирская кухня в ресторанах Красноярска по ингредиентам близка к нашей, ведь это соседний сибирский регион, где используют белую и красную речную рыбу, оленину, голубику, бруснику. Но, кстати, нет жеребятины – это изюминка чисто якутской кухни.

Презентация дебютного гастроужина Изабеллы Андреевой

В нашем ресторане «Орто Дойду» мы уделяем пристальное внимание именно якутской северной кухне. В этом плане наш ресторан всегда был одним из лучших в Якутии. Некоторые гости специально приезжают к нам за 50 километров из Якутска, чтобы только вновь отведать наши блюда. У нас есть гриль-очаг на дровах на открытом воздухе, где на глазах клиентов готовятся блюда из свежего мяса.

Поездка в Красноярск, посещение Высшей школы гастрономии, ресторанов сибирской кухни впечатлили нас – много полезного и применимого в наших условиях. Изабелла постоянно делала пометки для себя – они стали для нее толчком к собственному кулинарному творчеству, к новым интересным идеям.

Блюдо Изабеллы Андреевой

По приезду она занялась подготовкой собственных мясного и рыбного сетов «Зов сердца». Сама проработала технологию, продумала подачу, подобрала посуду и сервировку и решила выставить свои сеты на Гастрономическом фестивале «Вкус Якутии», а до этого, 26 ноября, организовала дебютный гастроужин для родственников и друзей, где все гости смогли оценить ее блюда и высказать свое мнение. Вечер Изабеллы прошел на «Ура!!!», все блюда были восхитительны. Дебют удался!

На предстоящем фестивале «Вкус Якутии» ресторан «Орто Дойду» представит 2 сета от нашего шеф-повара Саргыланы Хаютановой и 2 сета от Изабеллы Андреевой.

Из дебютного меню

Приглашаем отведать наши фестивальные сеты с 1 по 4 декабря по предварительному брони.

Заявку можно подать по телефонам: +79681513245, +79246636777

Приезжайте и насладитесь вкусной едой, свежим воздухом и новогодней атмосферой в ЭКОПАРК ОТЕЛЬ «Орто Дойду»! Ждем Вас!