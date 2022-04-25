Семейные ценности берут начало с посуды

Каждый человек мечтает обладать вещами с персональным дизайном.

Отрадно, что у нас в республике возрождаются художественная гравировка и традиция иметь семейный сервиз. Ведь это красиво,🫖😍это память семьи,🙏это нить, между разными поколениями.👍🏻❤️

🛍На фото: чайный сервиз по индивидуальному заказу с вензелем, 12 предметов,

🏷цена: 10699р.

Не правда ли, прекрасный и экскюзивный подарок?🎁💐

Если вы также, как семья Поисеевых, хотите порадовать себя либо своих близких, пишите нам в директ либо в ватсап: 📳89679146906

Мы вам поможем! Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!



Источник: ТПК Камелек

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