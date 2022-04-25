25.04.2022
10:47
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Культура

Семейные ценности берут начало с посуды

Каждый человек мечтает обладать вещами с персональным дизайном.
Отрадно, что у нас в республике возрождаются художественная гравировка и традиция иметь семейный сервиз. Ведь это красиво,🫖😍это память семьи,🙏это нить, между разными поколениями.👍🏻❤️
🛍На фото:

  • чайный сервиз по индивидуальному заказу с вензелем, 12 предметов,
    🏷цена: 10699р.
    Не правда ли, прекрасный и экскюзивный подарок?🎁💐
    Если вы также, как семья Поисеевых, хотите порадовать себя либо своих близких, пишите нам в директ либо в ватсап: 📳89679146906
    Мы вам поможем! Потому что «Камелёк» должен быть в каждом доме!
Источник: ТПК Камелек
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+7 (999) 174-67-82
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