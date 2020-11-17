Семейное насилие в Сунтаре

Доказательства, собранные старшим следователем Нюрбинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора ранее судимому 31-летнему жителю села Сунтар.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью, ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителей власти и ст. 319 УК РФ — оскорбление представителей власти.

Следствием и судом установлено, что в марте 2020 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей родственницей, которой нанес удар ножом в правую кисть, причинив легкий вред здоровью. По данному факту органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело.

В июне 2020 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения устроил семейный скандал и выгнал родственников из дома, о чем пострадавшие сообщили в дежурную часть полиции.

По данному сообщению на место происшествия выехали участковый уполномоченный и помощник оперативного дежурного, которые представились и попросили нарушителя порядка проследовать в отделение полиции. Однако мужчина высказал оскорбления и угрозы убийством в адрес полицейских и применил насилие, схватив за предплечья и ударив участкового головой в висок.

При доставлении в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на предмет опьянения и наличия телесных повреждений мужчина продолжил противоправные действия, высказав угрозу убийством участковому уполномоченному, который был направлен для оказания помощи коллегам.

Следствием собрано достаточное количество доказательств противоправных действий злоумышленника. Несмотря на непризнание им вины, суд согласился с доводами следствия и вынес обвинительный приговор, назначив подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.