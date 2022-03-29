Семейное дело длиною в век

К 100-летию ЯАССР. Медицина в историях

Более 100 лет! Именно таков общий стаж в медицине трех замечательных женщин, бабушки, мамы и внучки – Софьи Тимофеевны Шеклановой, Аллы Давлетовны Ревиной и Татьяны Юрьевны Васецкой, две из которых стали легендами якутской медицины еще при жизни. Причем, все трое выбрали одну специальность – акушерство и гинекология, сохранив ей верность навсегда.

Бабушка. Одна из немногих.

Специалисты такого уровня, каким была заслуженный врач РСФСР и ЯАССР Софья Тимофеевна Шекланова, всегда наперечет. Для ее же времени это утверждение справедливо вдвойне, потому что в 30-ые годы ХХ века их было не просто мало – не хватало катастрофически.

— Мама ведь родом из Иркутска. В 1934 году окончила Иркутский медицинский институт и местом своей работы выбрала Якутию – начала работать акушером-гинекологом Олекминской районной больницы, — вспоминает Алла Давлетовна Ревина, ее дочь.

Там же Софья Тимофеевна встретит и свою судьбу.

— Папа был секретарем Олекминского райкома партии. Они поженились, родилась я, но семейное счастье оказалось недолгим. Мне было всего 7 лет, когда не стало отца, — вспоминает Алла Давлетовна.

Она с детства привыкнет видеть мать редко – работы у едва ли не единственного на весь район акушера-гинеколога всегда было невпроворот. Софья Тимофеевна успевала не только вести прием и оперировать в стационаре. Если было нужно, сама шла к пациенткам домой, и, по сути, становилась для них настоящим семейным врачом, одновременно ведя бабушек, мам и их дочек. «Ее больные были для нее также дороги, как собственные дети. Им она отдавала времени больше, чем своей семье», — годы спустя будут вспоминать ее близкие.

Ее стиль работы не изменится и тогда, когда в 1939-м они передут в Якутск – Софью Тимофеевну назначат главным врачом городского роддома. А когда в структуре Минздрава ЯАССР впервые была учреждена должность главного акушера-гинеколога республики, начинать новое дело доверят именно ей. В 1949 году она станет первым главным акушером-гинекологом Минздрава Якутии, немало сделав для развития этой службы: внедрения новых методов лечения, подготовки кадров, а главное, снижения материнской и младенческой смертности в республике.

— Я не помню, чтобы мама долго отдыхала. Она была оперирующим акушером-гинекологом. А это значит, что к тяжелым больным ее вызывали и в праздники, и по ночам. Позже ее коллеги вспоминали: жалея своих акушеров-гинекологов, она старалась сама выезжать на такие экстренные операции, потому что была трудоголиком. В доме постоянно звонил телефон – кому-то нужен был ее совет, кто-то просил о консультации. Она всем всегда была нужна и никогда никому не отказывала в помощи, — рассказывает Алла Давлетовна.

Стоит ли удивляться, что когда придет время выбора, ее собственный выбор окажется предопределен?

— Мама никогда не давила на меня, но я навсегда запомнила ее слова: «Профессия врача – лучшая профессия на свете», — вспоминает Алла Давлетовна. — И после школы подала документы в тот же Иркутский медицинский институт…

Дочь. 47 лет – в одних стенах!

…Она изберет не только тот же вуз, но и ту же специальность. А в 1964-м, после окончания медицинского факультета ЯГУ, куда перевелась по семейным обстоятельствам, впервые переступит порог городского роддома Якутска уже в качестве дипломированного акушера-гинеколога. И не будет знать, что в его стенах задержится на долгие 47 лет!

— С мамой мне поработать не довелось. Ее к тому времени уже не было (она ушла из жизни в 1962-м), но та профессиональная закалка, которую исподволь, думаю, я от нее все же переняла, помогала всегда, — говорит акушер-гинеколог высшей категории, Отличник здравоохранения РФ и ЯАССР Алла Ревина.

…Городской роддом Якутска 60-ых – это каменное двухэтажное здание на территории Областной больницы, где за десятки лет впервые поприветствовали мир криком тысячи юных якутян.

— Возглавляла его тогда Валентина Ивановна Дудкина – великолепный врач и организатор. В середине 60-ых врачей акушеров-гинекологов было еще не так уж много, но практически о каждом из тех, с кем довелось работать — Маргарите Константиновне Фарафоновой, Зое Валентиновне Полицинской, Кларе Павловне Ждановой, Екатерине Леонидовне Седых, Тамаре Семеновне Станкевич и др., можно сказать одно, — это были врачи от Бога. «Золотым фондом» роддома были и многоопытные акушерки Суворова, Пигалева и др., у которых мы, молодые врачи, учились многому, — вспоминает Алла Давлетовна.

Однажды в ее смену начала рожать женщина с неправильным предлежанием плода – он шел вперед ножками.

— Сейчас показание в таких случаях – это кесарево сечение. Но я дежурила с очень опытной акушеркой, которая моментально оценила обстановку и подсказала иной выход: «Плод небольшой. Можно сделать поворот на ножку». Это значит, зайти рукой в матку и развернуть плод так, как надо. Я, было, заколебалась — подобного в моей практике еще не было. И вдруг она как гаркнет на меня: «А ну, делай быстро!» И все удачно получилось! Мамочка прекрасно разрешилась, ребенок родился здоровенький, а больше всего счастлива была я,— вспоминает Алла Давлетовна.

Эта школа стоила дорогого, не только обогащая опытом, но и помогая выковывать характер. Годы спустя более молодые коллеги – а она воспитала несколько поколений врачей и акушерок — будут уважительно говорить о ней так: «У нашей Аллы Давлетовны стальные нервы!». И только она сама знала, чего стоила ей эта выдержка, позволявшая принимать единственно верное решение в критический момент.

А их хватало! Особенно если учесть, что долгие годы она работала в отделении патологии, куда доставляли женщин с гестозами, нефропатией и прочими осложнениями беременности, и где требовалось быть постоянно начеку. Много лет заведовала акушерским обсервационным отделением.

…Ее собственные дети, сын и дочь, тоже видели маму дома реже, чем хотелось бы. И с детства привыкли к тревожным звонкам телефона, вызывающим ее на очередную экстренную операцию.

— Поскольку в 1960-ые врачей было немного, дежурить нам приходилось часто. А это значит, что с утра ты выходишь на работу в родовый блок, с 15 часов начинается твое дежурство, и ты остаешься в роддоме на ночь. А завтра — новый рабочий день. Но ничего, как-то выдерживали. Видимо, крепкие были, — смеется Алла Давлетовна.

При этом работа в стационаре нередко совмещалась с командировками в районы.

— Особенно она активизировалась, когда главным акушером-гинекологом Минздрава Якутии стала Тамара Семеновна Станкевич. Был издан специальный приказ о родовспоможении, согласно которому врачи из Якутска должны были выезжать с проверками в родильные отделения центральных районных больниц. И это оказалось хорошим решением. У нас работали замечательные специалисты, у которых было чему поучиться: Екатерина Дмитриевна Иванова, Даниил Данилович Заровняев, Ольга Михайловна Колесова и др. Мы смотрели, каково состояние родильных блоков, как там принимают роды и т.д. Многие недочеты, благодаря этому, удалось устранить, — вспоминает Ревина.

Впрочем, сложные ситуации их ежедневной практики иногда перемежались анекдотическими, о которых сегодня она вспоминает с улыбкой. Хотя в тот момент им бывало совсем не до смеха.

— В 2005 году начали работать по программе «Мать и дитя», предполагающей родовспоможение, основанное на участии членов семьи. И вот однажды при родах жены изъявил желание присутствовать муж. В самый ответственный момент, когда показалась головка плода, он вдруг выскочил из родильного зала и в коридоре упал в обморок. В итоге, нам пришлось не только роженице помощь оказывать, но еще и его в чувство приводить. Но хорошо, что подобное случалось редко, — рассказывает Алла Давлетовна.

…Спрашивать, сколько детей она приняла за 47 лет работы в городском роддоме Якутска, бессмысленно. Алла Давлетовна давно потеряла им счет! А на вопрос, не хотелось ли хотя бы раз сменить привычное место работы, отвечает коротко: «Нет!»

— Знаете, мне настолько нравилось работать в родовом блоке, принимать детей, что там я никогда не уставала. Я была счастлива! А от счастья разве можно отказаться?..

Внучка. Без вариантов!

— Могла ли я выбрать другую профессию? Думаю, нет. Я росла в кругу врачей, маминых коллег акушеров-гинекологов, в той особой атмосфере сострадания больному и постоянной готовности поспешить ему на помощь. И с детства знала: нигде, кроме акушерства, себя не найду, — говорит Отличник здравоохранения РС(Я) Татьяна Васецкая.

О том, что ей предстоит, знала прекрасно.

— В детстве, особенно после того, как старший брат уехал учиться в Новосибирск, почти всегда оставалась дома одна. Мама постоянно была на дежурствах, да и ночью ее часто вызывали. Но в ее кругу такая жизнь была нормой. А вот сама она в какой-то момент попыталась меня от нее отговорить, но это ей не удалось. У меня был выбор: пойти в науку, как папа, или в медицину, как мама. Но последнее победило — я подала документы в Якутский медицинский колледж, став акушеркой, — вспоминает Татьяна Юрьевна.

Так семейная династия акушерок, начало которой положила ее бабушка Софья Тимофеевна Шекланова, продолжилась и в третьем поколении.

И порог городского роддома Якутска – по сути, знакового места для всей ее семьи — она впервые переступит еще студенткой. Сначала подрабатывала медсестрой в отделении новорожденных. Потом, окончив ЯБМК, начала работать акушеркой, оказавшись в одном коллективе с мамой.

— И в этом оказалась определенная сложность! Ко мне она относилась намного жестче, чем к другим: никаких ошибок или замечаний! Права на это я не имела, — с улыбкой вспоминает Татьяна Юрьевна.

Коллектив городского роддома всегда славился специалистами. «Я счастлива, что моими первыми наставниками были Валентина Кимовна Федорова и Алена Олеговна Гончарова – акушерки от Бога. Их имена известны многим якутянкам», — говорит она.

Школа, которую она там пройдет, будет помогать ей всю жизнь. И когда ее пригласят в только что открывшийся Перинатальный центр Республиканской больницы №1-НЦМ. И в поликлинике ЯНЦ, где Татьяна Юрьевна будет трудиться долгие годы. А после ее реорганизации перейдет в ГБУ РС(Я) ЯГБ №2, где продолжает работать сегодня. Давно став замечательным профессионалом, она говорит, что просто не имеет права на ошибку: «Всю жизнь я словно чувствую за спиной строгие взгляды мамы и бабушки. А это ко многому обязывает».

— Я всегда помнила мамино напутствие: «Лучше быть хорошей акушеркой, чем плохим врачом. Акушерка – главная помощница доктора. На ней двойная ответственность при родовспоможении: за мамочку и новорожденного». И если у тебя нет любви к этой профессии, ты не выдержишь нагрузки. В нашем деле остаются те, кто этим живет, — считает Татьяна Васецкая.

В ее случае эта любовь окажется наследственной в полной мере. И сегодня для нее, так же, как когда-то для ее бабушки и мамы, нет большей радости, чем услышать первый крик новорожденного и увидеть уставшее, но такое счастливое лицо его матери…

Продолжится ли акушерская династия семьи в четвертом поколении? Покажет время. В этом году свой профессиональный выбор предстоит сделать Соне Тим — дочке Татьяны Юрьевны и правнучке Софьи Шеклановой, которая оканчивает Городскую классическую гимназию. Бабушка и мама очень надеются: она тоже продолжит семейное дело. Самое доброе деле на свете – помогать человеку родиться.

— Ведь это чудо! — говорят они. — Чудо, к которому привыкнуть нельзя…