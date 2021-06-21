21.06.2021
10:00
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Судебная хроника

Семейная трагедия в Якутии

Прокуратура Сунтарского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 37 — летнего мужчины.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый в сентябре 2020 года находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему зятю множественные удары руками, ногами, шваброй, деревянным табуретом.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший спустя непродолжительный период времени скончался.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Судом также удовлетворено исковое заявление потерпевшей стороны
о взыскании с виновного лица морального и материального ущерба.          

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.
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