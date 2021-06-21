Семейная трагедия в Якутии

Прокуратура Сунтарского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 37 — летнего мужчины.



Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что подсудимый в сентябре 2020 года находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему зятю множественные удары руками, ногами, шваброй, деревянным табуретом.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший спустя непродолжительный период времени скончался.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Судом также удовлетворено исковое заявление потерпевшей стороны

о взыскании с виновного лица морального и материального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.