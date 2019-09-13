Семейная драма разыгралась в Якутии

В дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступил телефонный звонок от пожилого мужчины, который сообщил полицейским, что его сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожает ему ножом.

Приехавшие на вызов полицейские установили, что 38-летний мужчина распивал алкоголь в квартире, в то время, как его отец спал в соседней комнате. Через некоторое время домой вернулась сестра подозреваемого, и родственники начали ссориться. От шума проснулся отец и попытался разрешить конфликт между детьми. Тогда подозреваемый достал нож и начал угрожать отцу убийством. Пожилой мужчина вызвал полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.