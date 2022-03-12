Семь золотых медалей у якутских юниоров-борцов на первенстве ДВ

Сегодня, 12 марта, в ЦСП «Триумф» завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет.

Во второй соревновательный день хозяева соревнований стали обладателями 13 медалей. Звание чемпионов в составе сборной РС(Я) завоевали Айаал Белолюбский (57 кг), Константин Капрынов (70 кг), Алексей Ефимов (92 кг) и Андрей Аронов (125 кг). Также вторую золотую медаль первенства команде Хабаровского края принес Эмиль Рамазанов (79 кг). Фото Платона Эверстова До 61 кг 1. Белолюбский Айаал (РС(Я)) 2. Мункуев Алдар (Бурятия) 3. Авелов Александр (РС(Я)) 3. Терентьев Ньургун (РС(Я)) До 70 кг 1. Капрынов Константин (РС(Я)) 2. Захаров Егор (РС(Я)) 3. Вальтер Владимиров (РС(Я)) 3. Ньургустан Иванов (РС(Я)) До 79 кг 1. Рамазанов Эмиль (Хабаровский край) 2. Максимов Денис (РС(Я)) 3. Тороян Сосо (Хабаровский край) До 92 кг 1. Ефимов Алексей (РС(Я)) 2. Елбаскин Андрей (Бурятия) 3. Кязимов Фарид (ЕАО) До 125 кг 1. Аронов Андрей (РС(Я)) 2. Хабаров Никита (РС(Я)) 3. Максимов Эдуард (РС(Я))