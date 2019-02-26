Семь якутских боксеров выступят на командном Кубке России

Сегодня, 26 февраля, в Ижевске стартует командный Кубок России по боксу среди мужчин, посвященный 100-летию Михаила Калашникова. На этот представительный турнир съедутся около 250 спортсменов из всех федеральных округов страны. Соревнования «стенка на стенку» среди боксеров – это единственное командное мероприятие в календаре Федерации бокса страны.

Участников Кубка страны будет ограниченное количество – в одной команде не более 20 человек, по два в каждом весе. Плюс пять тренеров. Таким образом, в Ижевске соберутся порядка 400 спортсменов. Призовой фонд соревнований составит 3 миллиона рублей – победители получат 1,5 млн, занявшие второе место – 1 млн, бронзовые призеры – 500 тысяч рублей. На Кубке России третье место будет только одно – его еще надо заслужить в матче за бронзу.

Как рассказал «Спорту Якутии» тренер Андрей Слепцов, в состав сборной команды Дальневосточного федерального округа вошли и боксеры из Республики Саха (Якутия): Ян Максимов (весовая категория до 49 кг), Николай Матвеев (весовая категория до 52 кг), Николай Григорьев (весовая категория до 52 кг) и Михаил Скрыбыкин (весовая категория до 60 кг).

Также на Кубке России в составе сборной команды Сибирского федерального округа представлены воспитанники якутской школы бокса Дьулус Яковлев (весовая категория до 52 кг) и Артур Ложников(весовая категория до 52 кг) из Новосибирской области.

И, наконец, седьмым участником из якутских боксеров станет мастер спорта РФ Борис Сидоров. Известно, что трехкратный чемпион Якутии и ДВФО с недавних пор защищает знамя Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА). На Кубке России в Ижевске Сидоров будет представлять город Москву, соответственно.

Примечательно, что по турнирной сетке именно сборные команды ДВФО и Москвы встретятся между собой в первом круге соревнований. И, как удалось выяснить «Спорту Якутии», сборную Дальнего Востока в весовой категории до 49 кг в первом бою представит бурятский боксер Николай Харанхоев. Именно он станет соперником «армейца» Бориса Сидорова. В категории до 52 кг будет выставлен Николай Матвеев. Добавим, что победитель командного противостояния между Москвой и Дальним Востоком во втором круге, возможно, встретится со сборной Сибирского федерального округа.

Открытие соревнований состоится 26 февраля в 23:30 ч. (время якутское) в ЛД «Олимпиец». До 1 марта здесь же будут проходить предварительные бои. Финалы состоятся 2 марта в Государственном цирке Удмуртии.

Александр ПОСЕЛЬСКИЙ

Фото Sportyakutia.ru