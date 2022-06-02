Семь сельхозпредприятий получили ключи от новой техники

Сельхозпредприятиям Амгинского улуса — ООО «Абага», СХПК «Соморсун», СХПК «Болугур», СХПК «Уруйэ», СХПК им. Лукина, ООО «Кэскил» и СХПК «Бетюнь» – сегодня вручили ключи от новых тракторов МТЗ-82. Трактора приобретены у ИП «Р.Е. Федотов», сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Якутии.

В текущем году Амгинскому улусу по итогам конкурсного отбора на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства из государственного бюджета республики планируется направить 8,5 млн рублей, а также из муниципального бюджета предусмотрено 11,2 млн рублей. В итоге консолидированный объем предусмотренных средств по подпрограмме по улусу составляет 19,7 млн рублей.

Средства будут направлены на возмещение части затрат на приобретение 7 тракторов МТЗ-82.1 на сумму 14,7 млн. рублей, остальные 5 млн рублей направят на возмещение части затрат по приобретению семенного материала под посев кормовых культур в объеме 210,6 тонн.

Как отметил первый заместитель министра сельского хозяйства республики Петр Попов, благодаря реализации подпрограммы в текущем году улус обязуется выполнить посев кормовых культур на площади 4178,7 га, заготовку силоса и сенажа в объеме 4400 тонн, приобрести семенной материал под посев кормовых культур в объеме 210,6 тонн.

По информации Петра Попова, подпрограмма развития кормопроизводства реализуется пятый год, ежегодное финансирование которой составляет более 200 млн рублей из государственного и местных бюджетов.

«В рамках подпрограммы «Развитие кормопроизводства» из государственного бюджета республики местным бюджетам предусматривается софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ развития кормопроизводства, включающих в себя мероприятия по строительству и ремонту изгородей, силосных траншей, по приобретению техники и оборудования, восстановлению заброшенных пашен, приобретение семян кормовых культур, приобретение навесного мульчера и оборудования для переработки зерна, строительство сенохранилищ и т.д. В текущем году получателями софинансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства стали 19 муниципальных образований, объем финансирования составил 100 млн рублей из государственного и 135 млн рублей из муниципального бюджетов», – сообщил первый замминистра.

Отметим, что в 2017 году получателями софинансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства стали 9 муниципальных образований — Амгинский, Горный, Мегино-Кангаласский, Намский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Алданский и Чурапчинский улусы.

Общий объем финансирования муниципальных программ развития кормопроизводства составил 140,6 млн рублей, в том числе из государственного бюджета республики предусмотрено 70,3 млн рублей, консолидированного бюджета муниципальных образований – 70,3 млн рублей.

В 2018 году получателями софинансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства стали 14 муниципальных образований.

Общий объем финансирования муниципальных программ развития кормопроизводства составил 241 млн рублей, в том числе из государственного бюджета республики предусмотрено 120,5 млн рублей, консолидированного бюджета муниципальных образований – 120,5 млн рублей.

Участниками программы развития кормопроизводства построено 15 ед. силосных траншей, 856,3 км изгороди на посевных площадях, восстановлено заброшенных 4 778,8 гектаров пашен, приобретено 136 ед. сельскохозяйственной техники и оборудования.

Увеличена посевная площадь кормовых культур на 106% (27,2 тыс.га), заложено 24141 тонн силоса или 122% от запланированных объемов и заготовлено 14115 тонн сена или 131% от плана.

В 2019 году получателями софинансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства стали 15 муниципальных образований, в том числе Амгинский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Мегино-Кангаласский, Намский, Нюрбинский, Олекминский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Хангаласский, Чурапчинский районы и городской округ «Город Якутск».

Общий объем финансирования муниципальных программ развития кормопроизводства составил 226,7 млн рублей, в том числе из государственного бюджета республики предусмотрено 113,2 млн рублей, консолидированного бюджета муниципальных образований – 113,5 млн рублей.

В 2019 году районами — участниками программы развития кормопроизводства построено 545 км изгороди (80% к плану), 10 силосных траншей (100,0%), восстановлено 3398 га заброшенных пашен (94,82%), приобретено 126 единиц сельхозтехники и оборудования (111,5%), в том числе 6 кормоуборочных комбайнов.

В 2019 году на возмещение части затрат по завозу семенного материала под посев кормовых культур 201 сельскохозяйственному товаропроизводителю из 17 районов направлено 58,2 млн рублей. Всего приобретено 3 305,7 тонн семенного материала.

Благодаря принимаемым мерам значительно увеличена площадь посева кормовых культур до 29,0 тыс. га (120,4% к плану), произведено 23 909 тонн сенажа, 14 570 тонн силоса.

Все 3 индикатора подпрограммы выполнены.

В 2020 году объем субсидий хозяйствам для развития кормопроизводства составил 213,9 млн рублей, в том числе средства госбюджета республики — 105 млн рублей, остальная часть произведена за счет местного бюджета. Участниками муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства построено 2 единицы силосных траншей мощностью 1000 тонн в Ленском районе, 449,44 км изгородей в Амгинском (25), Алданском (10), Верхневилюйском (68), Горном (60), Кобяйском (30), Ленском (30), Мегино-Кангаласском (40), Мирнинском (10), Намском (54), Олекминском (13), Сунтарском (5), Томпонском (16), Усть-Алданском (14), Хангаласском (60) районах и ГО «Якутск» (14), приобретено 7 кормоуборочных комбайнов, 12 тракторов и более 120 единиц различной техники и оборудования.

В 2021 году количество муниципальных образований – участников программы возросло с 9 до 16.

В отчетном году внесены дополнения в Порядок предоставления и распределения субсидий из госбюджета республики местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства в части внесения мероприятий по восстановлению заброшенных пашен и строительству сенохранилищ.

Получателями средств господдержки в Верхневилюйском, Кобяйском, Сунтарском, Хангаласском улусах построено 6 силосных траншей общей мощностью 2000 тонн. В Вилюйском, Кобяйском, Ленском, Нюрбинском, Таттинском, Чурапчинском улусах построено 9 сеновалов. В Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Олекминском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском, Хангаласском, Чурапчинском улусах возведено 275,8 км.изгороди. Хозяйствами Вилюйского, Ленского, Нюрбинского, Олекминского, Таттинского, Хангаласского улусов восстановлено 675 га заброшенных пашен. Всего приобретено 117 единиц техники на сумму 118,3 млн рублей, в том числе 12 тракторов свыше 2 тяговой силы, 2 кормоуборочных комбайна, 3 мини комбикормового завода (хозяйствами Амгинского (2), Мегино-Кангаласского (1) улусов), 100 единиц почвообрабатывающего, кормозаготовительного и посевного техники и оборудования.