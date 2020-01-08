Семь раз забей, восьмой вонзи!

… 7:7. Полуфинал. Остался один последний шар забить. И тут работник ТЦТР Николай ТИТОВ, входящий в десятку лучших игроков Якутска, досадно штрафуется. Первая партия за директором мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» Дмитрием СОЛОВЬЕВЫМ. А за соседним столом в другом полуфинале сотрудник «Сахамедиа» Владимир СОБОЛЕВ вколачивает восьмой шар в лузу — 8:7 против руководителя Республиканского центра инфокоммуникационных технологий Иосифа МАКАРОВА. Вот так увлекательно шли битвы на Кубке СМИ в канун Рождества, традиционно посвященному Дню Российской печати – 13 января.

История турнира началась в начале века, это один из старейших соревнований бильярдистов. И самых регулярных и неизменных — в них постоянно играли журналисты, полиграфисты, связисты. Уровень достаточно высокий — в Кубке СМИ звание кандидата в мастера спорта РФ по бильярду заработали многократные чемпионы турнира верстальщик Юрий ТРОЕВ и Владимир СОБОЛЕВ.

Перед очередным Днём печати биться за Кубок собрались в «Триумфе» двадцать представителей СМИ и сопутствующих им организаций. В этом году, начинающего вторую декаду XXI века, организацию в свои руки взяло Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) (министр СЕМЕНОВ А.А.) и Государственное автономное учреждение «Сахапечать» (и.о. ген.директора СЫРОМЯТНИКОВ В.И.). Непосредственный организатор – руководитель отдела госполитики в области СМИ и печати мининноваций республики Станислав СОФРОНОВ и сам дважды был обладателем Кубка СМИ в личном первенстве и в паре (дуэты будут играть накануне 23 февраля), так что турнир прошёл на ура в атмосфере дружелюбия и дружеских подначек.

Участники разбились на четыре группы по пять человек и двое лучших выходили в четвертьфинал. Вот его результаты:

Соболев 8:1 2:8 8:5 Евгений Новиков

Иосиф Макаров 8:4 1:8 8:3 Юрий Троев

Дмитрий Соловьев 8:1 8:4 Александр Посельский

Николай Титов 8:3 8:1 Игорь Платонов

В упорнейшей борьбе сложил свои чемпионские полномочия обладатель Кубка СМИ некогда верстальщик газеты «Наше время» Женя Новиков. В паре Троев-Макаров решающее значение имел разбой. Кто первым разбивал пирамиду, тот смотрел как соперник собирает «урожай» подстав. Дмитрий Соловьев обыграл работника ТЦТР Александра Посельского, хотя и главный редактор газеты «Спорт Якутии», спортивный журналист Александр Посельский играет на очень приличном уровне, но нынче его на турнире не было.

В полуфинале счёт говорит сам за себя:

Соболев 8:7 5:8 8:7 Макаров

Соловьев 8:7 0:8 8:3 Титов

Иосиф Макаров предосаднейшим образом не попал по шару в контровой партии при счёте 7:7, преподнеся победу на столике с зелененьким сукончиком Владимиру Соболеву. Упустив первую партию из-за штрафа, вторую Николай Титов завершил за восемь подряд точных ударов — так называемая партия с кия — забил с разбоя и завершил дело, даже не дав встать с места сопернику — и получил приз за самую длинную серию. Но, как член Российского географического общества (вспомните Крузенштерна, Беринга, Лазарева), Дмитрий Соловьев не пал духом и «расстрелял» очередью точных хлестких ударов в третьей партии 8:3.

В игре за третье место Титов обыграл Макарова — 8:6 8:6 7:8 8:7.

В финале Владимир Соболев одолел Дмитрия Соловьева — 6:8 8:5 8:4 8:4.

Выделим первую группу, из которой вышли нынешние чемпион и бронзовый призёр. Этакая «группа смерти». В ней Титов занял первое место, выиграв у Соболева 8:4 6:8 8:4. Кстати, организатор Станислав Софронов мог выйти в плей-офф со второго места, но досадно упустил победу в первой партии против будущего победителя турнира Владимира Соболева 7:8 8:5 1:8.

Аксакалом турнира является 70-летний Филипп Петрович ПЕСТРЯКОВ, который был идейным вдохновителем и организатором Кубка СМИ до нынешнего года. Единственной представительницей прекрасного пола верстальщица и дизайнер многих газет и журналов, в том числе «Журфикса» Лена ЧЕКУРОВА. В их противостоянии победила Leno4ka.

Раздосадованные игроки ТЦТР (не смог подойти неоднократный чемпион Кубка СМИ Виталий Борисов) обещали взять реванш в парном турнире накануне Дня защитника Отечества. Ждем-с!)