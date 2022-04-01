Семь летчиков из Якутии проходят спецподготовку Авиалесоохраны

В ходе подготовки к пожароопасному сезону Федеральная Авиалесоохрана завершает подготовку более 30 летчиков-наблюдателей для 13 регионов Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, имеющих обширные труднодоступные и удаленные территории. Обнаруживать и тушить лесные пожары в таких районах можно только с применением авиации, передает ЯСИА.

В сводном отряде проходят обучение и 7 специалистов Якутской базы авиационной охраны лесов — Григорьев Константин, Жирков Сергей, Кручинин Борис, Садовников Артём, Сайдашов Артур, Сорокоумов Альберт, Ядрихинский Павел.

Сейчас идет подготовка летнабов для Авиалесоохраны Красноярского, Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, Архангельской, Мурманской, Иркутской, Амурской, Сахалинской, Кировской областей, Республики Саха (Якутия), Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В настоящее время численность летнабов в России составляет около 350 человек. Выпуск 30 молодых специалистов увеличит отряд этих особенных специалистов почти на 10%.

Новые кадры компенсируют недостаток летнабов в регионах. Также в течение пожароопасного сезона Авиалесоохрана будет активно перебрасывать опытных летчиков-наблюдателей из негоримых регионов для помощи горимым регионам Сибири, Дальнего Востока и другим территориям России. Для этого разработан уже детальный план.

Учеба летнабов, или как их еще называют – воздушных лесничих, идет в единственном в нашей стране Авиационном учебном центре, расположенном в подмосковном Пушкино.

К учебному процессу допускаются только специалисты, имеющие специальное лесное образование и опыт работы на тушении лесных пожаров не менее одного года.

Уникальные специалисты требуют уникальной подготовки. Для этого Авиалесоохрана располагает тренажером вертолета Ми-8 МТВ с единственным в мире программно-аппаратным комплексом, визуализирующим сценарии развития лесных пожаров в различных типах местности с различными условиями погоды. Также тренажер помогает отработать будущим летнабам сложнейшую и опасную работу с вертолетным водосливным устройством.