Семь лет колонии строгого режима получил экс-начальник отдела авиакомпании «Якутия»

Собранные Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отдела организации сервиса пассажиров АО «Авиакомпания «Якутия». Он признан виновным в совершении 10 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2, п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном, особо крупном размерах).

По данным следствия и суда, в период с января 2016 года по март 2020 года подсудимый получил от представителей четырех коммерческих организаций взятки на общую сумму более 6 млн. рублей за совершение незаконных действий в пользу представляемых ими организаций, а именно за обеспечение выигрыша в конкурсе и заключения договоров по обеспечению бортовым питанием, бортовой посудой, буфетно-кухонным оборудованием АО «АК «Якутия», а также за способствование внеочередной оплаты счетов коммерческих организаций по указанным договорам.

Преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками Северо-Восточного МВД России на транспорте совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Вину в совершении указанных преступлений подсудимый признал в полном объеме.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя Якутской транспортной прокуратуры осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.