Семь лесных пожаров действуют в 10 км от якутских сел

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

Текущую обстановку с лесными пожарами на территории Якутии обсудили на заседании оперативного штаба под руководством председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрия ЛЕПЧИКОВА.

С начала суток на территории республики ликвидировано 2 лесных пожара на общей площади 26 га. 2 лесных пожара в Хангаласском и Ленском районах локализованы.

В пределах 10 км зоны действует 7 лесных пожаров, по которым принимаются оперативные меры по тушению. Это участки, которые находятся на удалении от посёлков Мар в Нюрбинском районе, Тумул в Сунтарском районе, Булгуняхтах в Верхневилюйском районе, Хандыга в Томпонском районе, Белькачи в Усть-Майском районе, г. Ленск Ленского района и участок близ аэропорта в Оймяконском районе.

Всего в республике ведётся тушение 9 лесных пожаров на территории 9 районов: Верхневилюйского, Ленского, Мирнинского, Нюрбинского, Сунтарского, Томпонского, Оймяконского, Усть-Майского и Хангаласского.

Перехода огня на населённые пункты в Якутии не допущено. Прямой угрозы населённым пунктам и объектам экономики в настоящее время нет.

На тушении лесных пожаров в Якутии задействовано 872 человека, включая сотрудников Авиалесоохраны, МЧС, Якутлесресурса, работников лесничеств. Переброска сил будет скорректирована с учётом новой обстановки и прибытия дополнительных сил федерального резерва Рослесхоза.

Также задействовано 98 единиц техники и 14 самолётов и 5 вертолётов, которые осуществляют авиационное патрулирование лесов по районам и г. Якутск, на них доставляют продукты питания, необходимое оборудование и используются для переброски групп по периметру лесного пожара.