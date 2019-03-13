В Международный год языков коренных народов, Год консолидации в Республике Саха (Якутия), Год заботы и успешности каждого ученика в Табагинской СОШ третьеклассники, участники кружка «Мы – мультипликаторы», включились в мероприятия направления «Якутия – наш общий дом» по сохранению, развитию и популяризации языков, культурного наследия народов республики.

Кружок «Мы – мультипликаторы» запустил проект «Семь коренных народов Якутии – семь мультфильмов». Цель ребят — создать серию мультипликационных фильмов по мотивам северных сказок с озвучиванием на русском и языках коренных народов Якутии.

Недавно ребята успешно защитили проект на научно-практической конференции в рамках I Международного молодежного форума «Полюс холода объединяет молодежь» и стали лауреатами I степени.

Первым из серии вышел мультфильм по сказке «Медведь и Бурундук» на эвенском языке с субтитрами на русском.

В течение этого года широкой аудитории зрителей через социальную сеть Instagram, YouTube и сайты республиканских СМИ школьниками Табагинской школы будут представлены еще шесть мультфильмов — на эвенкийском, долганском, юкагирском, чукотском, якутском и русском языках.