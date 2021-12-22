«Семь километров счастья». Благоустройство общественных пространств в Нюрбе

«Семь километров» — это проект сети общественных пространств, объединенных прогулочными дорожками и велодорожками, охватывающей город в форме кольца протяженностью 7 км. В проект включены основные общественные территории, а также свободные территории. Пространства продуманы таким образом, чтобы из них мог сложиться определенный маршрут со своими достопримечательностями, арт-объектами, а также насыщен малыми формами для физической активности и отдыха, складывающийся в идеальную прогулку протяженностью в 10 000 шагов, которые необходимо совершать каждый день для поддержания здоровья. Все предстоящие изменения тщательно обсуждаются с сообществами, в прошлом году запустили новый общественный центр – проектный офис дирекции развития общественных пространств в круглогодичном павильоне в парке города.

Первый этап маршрута – парк имени Сергея Васильева реализован в две очереди. За счет госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)» была реализована первая очередь на сумму 27 млн.руб, за счет федеральных средств, полученных посредством победы на конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, была реализована вторая очередь на сумму 40 млн. руб.

Следующим этапом маршрута должно стать благоустройство набережной реки Вилюй, включая площадь Ленина. Проект стал также в этом году победителем всероссийского конкурса малых городов, получив поддержку в размере 50 млн. руб., и также попал в республиканскую госпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия)», получив поддержку в 30 млн. руб. и будет реализован в 2022 году.

Далее маршрут должен пролегать через пойму речки Нюрбинка, огибающей город и возвращающей к улице Кудряшова, ведущей обратно в парк Сергея Васильева. Такой маршрут обеспечит максимальную пешую доступность для жителей нашего городка, на него можно будет выходить в любой точке и, совершив полный круг, вернуться обратно на то же место в полной уверенности в том, что ты совершил необходимые десять тысяч шагов. Кроме того, по маршруту расположены основной деловой центр города, торговые точки, церковь, самые крупные школы города. Планируется размещать по протяженности маршрута скейт-парк, смотровые площадки, спортивные зоны, ландшафтные игровые площадки, зоны выгула собак, зоны барбекю, купальную зону, площадки для воркаута и пр. Работы для организации купальной и пляжной зоны в пойме речки Нюрбинка уже начаты за счет средств республиканской программы ППМИ.

Здесь стало интереснее жить

Возрожденный парк является местом не только для повседневного посещения и отдыха горожан, но и местом событийным, в котором проходят основные городские мероприятия, такие, как День города, городской Ысыах, проводы зимы, Новый год, а также локальные события по знаменательным датам, ярмарки, фестивали, конкурсы.

Входная группа представляет собой основной вход в парк, где основной конструкцией является входная круглая деревянная арка, выполненная в национальном стиле. Рядом располагается деревянная композиция с названием и логотипом парка. Здесь же располагается навес с качелями, пользующийся большой популярностью у жителей и гостей города.

Центральная пешеходная зона ведет из основного входа в Арт-зону. Вдоль нее высажены яблони, которые являются данью памяти Сергея Васильева-Борогонского — основателя парка, имя которого он носит. Справа от центральной пешеходной зоны располагается детская зона «О5о саас», на которой расположено современное игровое оборудование в купе с индивидуальными игровыми объектами «Игровая стена», «Якутский календарь». Зона украшена малыми архитектурными формами в национальном якутском стиле. Слева находится летний павильон, имеющий многофункциональное назначение – здесь проводятся летние чаепития для пожилых, мастер-классы, перфомансы. Арт-зона является центральной зоной парка, где располагается навес, оснащенный выставочными каркасами. Здесь проводятся выставки и пленэры творческих горожан. Для мероприятий и концертов предусмотрена зона «Тусулгэ», которая включает в себя большую круглую сцену и амфитеатр на ландшафтной горке. Также на территории парка организована спортивная зона, включающая спортивную площадку для футбола и волейбола, а также национальную спортзону «Тустуук», спроектированную на основе проекта юной горожанки Дайааны Васильевой. Молодежная зона оснащена памптреком для любителей экстремальных видов спорта. В дальней части парка расположена «Тихая зона», в которой также размещены навесы с качелями. Данная зона предназначена для тихого отдыха наедине с природой вдали от основных событийных активностей.

Специально для управления деятельностью и эксплуатации парка, а также других общественных зон было создано муниципальное автономное учреждение «Дирекция развития общественных пространств» г. Нюрба. Деятельность нацелена на то, чтобы соединить воедино три функции: проектирование, содержание, событийное наполнение, что позволяет формировать единую концепцию общественных пространств.

Парк расположен в активной части города вдоль центральной улицы Степана Васильева, соприкасающейся с территорией прилегающего Октябрьского наслега и становится местом централизующим и связывающим два поселения – г. Нюрба и с. Антоновка. Через парк пролегает множество пешеходных маршрутов, активность которых после реализации проекта выросла в разы. Средняя проходимость в день составляет в теплое время года порядка 1,5 тысяч людей, в выходные до 2 тысяч. Максимальный показатель составил около 8 тысяч человек в день. В настоящее время на территории парка функционирует круглогодичное кафе, открыты три пункта проката: велосипедов, самокатов, спортивного инвентаря, прогулочных устройств и колясок. Летом работают пункты продаж фаст-фуда, поп-корна, мороженого, напитков, а также предприниматели с мобильными развлекательными аттракционами.

Парк, несомненно, важное место, наполненное особой энергетикой, неразрывно связанное с общей судьбой всех нюрбинцев. В подтверждение этого все горожане принимали самое активное участие в реализации проекта благоустройства парка начиная с обсуждений будущей реализации и непосредственно в проведении работ по благоустройству. Воркшопы, обсуждения, встречи, субботники стали поводом для объединения нюрбинцев под эгидой возрождения парка, выказывая большой патриотизм и сплоченность горожан.

Реализация проекта благоустройства парка стала новой отправной точкой в истории развития города. Здесь стало интереснее жить. Жить в городе, по которому хочется гулять даже в минус 45, а возможно, и в минус 50. Установились новые связи между жителями и крепнут старые. Увеличилось число занимающихся спортом. Активнее развивается предпринимательство, особенно в сфере услуг и общественного питания. Город становится более безопасным и дружелюбным. Увеличилось количество городских сообществ, формирований, клубов по интересам.

Александр Иванов: «Благоустройство набережной реки Вилюй — полностью отражает идентичность нашего народа»

Глава МО «город Нюрба» Александр Иванов:

Выбор территории осуществлялся посредством обсуждений и приема предложений от населения, в результате чего была выбрана территория набережной реки Вилюй, что также подтвердилось результатами общероссийского рейтингового голосования, на котором с большим отрывом также выбрана территория набережной для реализации в 2022году. После выбора территории продолжили работу с общественностью, было проведено 4 воркшопа, конкурсы, опросы среди населения. Всю эту большую работу мы сделали в составе команды вместе с именитыми архитекторами из г. Казань — ООО «Диалог/ Урбан планинг» — руководитель Валиуллин Алмаз Анасович, ведущий архитектор, один из архитекторов проекта благоустройства знаменитой набережной озера Кабан в г. Казань.

Ранее при проектировании парка мы сотрудничали с якутским архитектурным бюро «База 14», которые тоже известны своими высокими достижениями, но, в связи с высокой загруженностью, не смогли в этом году взять на себя разработку такого крупного объекта.

Собранная команда сработала на отлично, сам Алмаз вместе со своим архитектором приезжали к нам в апреле, проводили обсуждения, встречались с 6 категориями различных фокус-групп. Проблемы возникали по началу единственно из-за различий в часовом поясе, но входе работы мы приноровились подстраивать свои графики друг под друга, тем более, оказалось, что архитекторы — это самые неспящие люди на свете.

Таким образом, мы запроектировали 1,5 километра набережной. Идея и концепция самой набережной, способ подачи ее в виде особенной истории весьма приглянулась как нам, так и нашим горожанам. Сам проект включает в себя три этапа благоустройства — центральная часть, восточная часть и западная. Проект полностью отражает идентичность нашего народа, нюрбинскую историю и местный колорит.

На конкурс мы заявили центральную часть набережной, включающей площадь Ленина, основную событийную зону и фуд-корт.

Наши горожане проявили очень высокую заинтересованность в проекте. И если в первые разы нам необходимо было предварительно показывать примеры хорошего благоустройства, ставить ориентиры, то в этот раз наши горожане оказались весьма подкованы в этих вопросах. Они приходили уже с четким видением и предложениями того, что и почему должно быть на набережной, как это должно работать и выглядеть. Это один из лучших показателей вовлеченности жителей и настоящего патриотизма.

Александра Улинова: «Мы верим, что люди перестанут уезжать»

Александра Улинова, руководитель МАУ «Дирекция развития общественных пространств» г. Нюрба:

Проект набережной является вторым этапом к реализации нашего крупного комплексного проекта сети общественных пространств «Семь километров – 10 000 шагов», который мы задумали с горожанами еще в 2018 году. Сеть будет связана круговым маршрутом пешеходных и велосипедных дорожек, охватывающих город в форме кольца, и должна в итоге сложиться в маршрут идеальной прогулки, протяженностью в 10 000 шагов, рекомендуемых к ежедневному совершению для поддержания здоровья. Маршрут будет насыщен различными событиями, рекреациями, активностями, и будет отражать особенности нашего города, в том числе, климатические, его историю и айдентику.

Набережная, в свою очередь, включает в себя несколько общественных пространств – это и сквер Геологов, и сквер Овчинниковой, сквер Любви и Согласия, ну, и конечно же, одна из главных площадей нашего города – площадь Ленина.

Таким образом, на набережной появятся событийные зоны, спортивные зоны, игровые зоны, арт-зоны, фотозоны и даже зона для барбекю. Но основной мотив данного комплекса пространств – это умиротворение, единение с природой, созерцание, поэтому здесь будет много мест для любования панорамой, рекреации.

Все функциональные зоны будет связывать пешеходная и велосипедная дорожки, которые в дальнейшем повернут в сторону поймы Нюрбинки. Далее маршрут пройдет через Нюрбинку, сквер Авиаторов и лесную зону квартала Энергетик и приведет к городскому парку. С противоположной стороны проектируемого участка маршрут через улицу 40 лет Победы должен пройти к парку, охватывая площадь Победы и территорию будущего стадиона. Таким образом, круг нашей идеальной прогулки должен замкнуться в парке.

Семь километров счастья, к которым мы сегодня стремимся, сегодня, на этапе проектирования, являются для нас семью километрами надежды. Семью километрами веры в свой город, в его светлое будущее, в его особый пусть, вписанный в свою индивидуальную концепцию, сохранившую традиции и национальную айдентику. Мы верим, что люди перестанут уезжать. Ведь те, кто сейчас продолжают жить в Нюрбе, несмотря на всеобщую централизацию, это те люди, которые ее любят, хотят развивать и желают прожить здесь всю свою жизнь.