Семь граней дара Дмитрия Шарина: Врач, боксер, легкоатлет, волейболист, мадьыны, судья и певец

Боксер, легкоатлет, волейболист, мадьыны, врач, спортивный судья и певец – все эти дарования принадлежат одному человеку.

30 октября отметил свое 65-летие Дмитрий Иннокентьевич ШАРИН, мастер спорта СССР по боксу, мастер спорта ЯАССР по перетягиванию палки, мастер спорта СахаВА по волейболу, почетный гражданин Мегино-Кангаласского района, врач высшей квалификационной категории.

Шарин Дмитрий Иннокентьевич

Мастер спорта СССР по боксу. Мастер спорта РС (Я) по перетягиванию палки.

1 разряд по легкой атлетике. Почетный мастер СахаВА по волейболу.

Родился 30 октября 1957 г. в с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района Якутской АССР.

1975-1977 – служба в пограничных войсках.

1984 – окончил медико-лечебный факультет Якутского государственного университета.

1984-1997 – Главный врач Техтюрской участковой больницы Мегино-Кангаласского района.

1997-2000 – заместитель главного врача Мегино-Кангаласской ЦУБ.

2000-2012 – главный врач Якутского физкультурного диспансера.

2012 по настоящее время – главный врач Государственного учреждения здравоохранения «Абалахский республиканский центр восстановительной медицины и реабилитации» Министерства здравоохранения РС (Я).

Врач высшей квалификационной категории. Отличник здравоохранения РС (Я).

Бокс: Чемпион Всесоюзного турнира. Чемпион Якутской АССР.

Мас рестлинг: стал вторым в республике мастером спорта. Двукратный абсолютный чемпион Спартакиады Манчаары. Лауреат ХХ века по мас-рестлингу. Судья Всероссийской и международной категории.

Легкая атлетика: неоднократный чемпион республики в беге на 400, 800 м.

Волейбол: Пятикратный победитель Фестиваля СахаВА.

Член президиума Федерации мас-рестлинга РС(Я), председатель судейской и дисциплинарной коллегий.

Отличник физической культуры и спорта РС(Я). Почетный гражданин Мегино-Кангаласского улуса.

Дмитрий впервые в соревнованиях по перетягиванию палки участвовал на ысыахе 1974 г. в Тюнгюлю. Поступив в университет, попал в одну комнату с Петром Каратаевым. В первый же день решили потягать палку. С тех пор постоянно стали устраивать в своей комнате состязания по перетягиванию палки. К ним стали захаживать старшекурсники – Георгий Цыпандин, Петр Кривошапкин, из города в общагу приходили Николай Софронов и Виктор Николаев, начали заниматься вместе. Сделали доску упора подлиннее – 2 метра, и с обеих ее сторон сделали опоры, чтобы доска не двигалась. Начали придумывать разные приемы, какой же вид спорта может быть без приемов, различных ухищрений?! В основном все приемы, которые применяются сейчас, придумали тогда сообща. С тех пор стали выигрывать все проводимые в общежитии, на факультете, в студгородке и университете состязания.

В 1979 г. впервые их усилиями состоялся турнир под названием «Золотая палка», который до сих пор проводится как открытый чемпионат г.Якутска. Инициатором его стал Роман Лугинов, он выставил в качестве призов свою коллекцию значков, раздобыл разные сувениры. Студенты и молодежь очень заинтересовались перетягиванием палки, все больше людей начали заниматься этим видом спорта. Бывший в то время председателем спорткомитета республики Виктор Петрович Ноговицын пригласил ребят к себе и провел разговор о дальнейшем развитии перетягивания палки.

После этого энтузиасты начали работать над изменением Правил перетягивания палки. Дмитрий Шарин составил правила нового варианта перетягивания палки. В этой работе он руководствовался официальными правилами других видов спорта, они применяются до сего дня практически без изменений. Николай Софронов написал устав Федерации.

В 1983 г. ысыах г.Якутска состоялся в Хатассах. Как раз в том году были установлены нормативы выполнения звания мастера спорта ЯАССР. На этом ысыахе должно было определиться, кто будет защищать честь столицы на предстоящей Спартакиаде на призы Василия Манчаары. Шарин стал чемпионом в весе до 70 кг, а Петр Каратаев первенствовал в категории свыше 70 кг. Однако на Спартакиаду Манчаары в категории до 70 кг отправили Петра Каратаева, в тяжелом весе – Виктора Николаева. В том году Каратаев П.Д. выиграл абсолютное первенство и стал первым в истории мастером спорта ЯАССР по перетягиванию палки. Дмитрий Шарин на Спартакиаде Манчаары 1985 г. в Вилюйске принял участие в составе команды родного Мегино-Кангаласского района. Став чемпионом в своем весе, уверился в своих силах и принял участие в абсолютном первенстве и также его выиграл. Таким образом, Д.Шарин стал вторым в Якутии мастером спорта по перетягиванию палки. До сих пор он с волнением вспоминает радость от той победы, особенно то, как ребята радовались его успеху и побрасывали его вверх.

В 1987 г. на проходившей в Амге Спартакиаде Манчаары он занял 3-е место в своем весе, но в Бердигестяхе на Спартакиаде Манчаары 1990 г. он во второй раз стал абсолютным чемпионом. Самым трудным в тех состязаниях было то, что состязались тогда больными. Из их команды несколько ребят заболели сальмонеллезом, выступали с большой температурой, совершенно обессиленные от изнурительной болезни.

Во время работы в Техтюре постоянно собирались с ребятами в спортзале и усердно тренировались. В 1992 г. сборную района на чемпионат республики составили полностью из техтюрских спортсменов – Портнягин Петр, Борисов Василий, Иванов Иван, Севастьянов Илья и Дмитрий Шарин, и тогда они заняли второе место. В то время они ездили по всей республике на многие соревнования – в Олекминск, Вилюйск, Таатту, Томпо и в другие районы, пропагандируя перетягивание палки. Тогда же основоположники современного мас-рестлинга начали сообща работать над изменением правил перетягивания палки. Дмитрий Шарин принимал участие в разработке новых правил соревнований, Николай Софронов написал Устав федерации. С момента создания федерации вот уже 25 лет Дмитрий Иннокентьевич является членом президиума Федерации мас-рестлинга РС(Я), председателем судейской и дисциплинарной коллегий. Участвует в судействе на соревнованиях самого разного статуса. Он составил тексты этики судьи, этики спортсмена и твердо уверен в том, что судья обязан быть честным, принципиальным, должен соблюдать Правила и Положение соревнований, придерживаться нейтральной позиции, не должен ни за кого болеть, а спортсмен должен знать и придерживаться Правил и Положения соревнований, слушаться и уважать судей. Этого своего кредо он придерживается постоянно в своей судейской работе. Обслуживая разные состязания во многих странах, где культивируется мас-рестлинг, он объездил весь мир и внес огромный вклад в пропаганду и распространение любимого вида.

Кроме того, что Дмитрий – разносторонний спортсмен, великолепный врач, спортивный организатор и судья, он человек с юмором и позитивным настроем, как истинный медик, всегда готов помочь. У него великолепный голос, в репертуаре его – многие песни советских, якутских и российских композиторов разных лет. Помню, как-то раз в командировке в северный улус он без устали и повторов пел в течение почти полусуток переезда в отдаленный поселок.

Поздравляю своего друга и товарища Дмитрия Иннокентьевича Шарина со знаменательной датой в его жизни – 65-летием, желаю ему крепкого здоровья, спортивного долголетия, бодрости духа и крепости тела, успехов и достижений во всем, семейного счастья!