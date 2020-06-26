Семь городов Якутии участвуют во всероссийском конкурсе

Сегодня, 26 июня, отобраны 7 проектов по благоустройству территорий из семи городов Якутии для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях России. В конкурсе со своими проектами будут участвовать Нерюнгри, Мирный, Ленск, Алдан, Удачный, Томмот и Среднеколымск.

Решение принято единогласным голосованием членов Межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории РС(Я). Заседание прошло под председательством и.о. первого заместителя Председателя Правительства РС(Я) Кирилла Бычкова.

Всероссийский конкурс лучших проектов организован по поручению Президента России Владимира Путина и проводится с 2018 года в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«Республика Саха (Якутия) принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов с 2018 года и ежегодно города Якутии становятся победителями», — подчеркнул Кирилл Бычков.

Так, за три года Якутия выиграла гранты на общую сумму 155 миллионов рублей. 2018 году победителем Всероссийского конкурса стал город Олекминск, сумма гранта 30 млн рублей. В 2019 году победителями стали города Покровск и Нюрба, общая сумма грантов 80 млн рублей. В 2020 году конкурс выиграл город Верхоянск, сумма гранта 45 млн рублей.

Есть уже реализованные проекты-победители – это «Исторический парк «Спасское селение»» в городе Олекминск, победитель 2018 года. На стадии завершения проекты 2019 года — «Благоустройство набережной города Покровск» и «Благоустройство парка культуры и отдыха имени Сергея Васильева в городе Нюрба».

«Всероссийский конкурс лучших проектов — это прекрасная возможность поддержать проекты по созданию городских пространств, которые способствуют повышению качества жизни, привлечению в город посетителей, развитию индустрии услуг», — отметил Кирилл Бычков.

Ирина Алексеева, руководитель Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС(Я), представила проекты, которые рассмотрены для отбора на участие в конкурсе.

Всего поступило 9 заявок из 9 муниципальных образований. Ирина Алексеева отметила активное участие местного населения в обсуждении проектов, вовлеченность предпринимательского сообщества.

Для участия в конкурсе отобраны 7 проектов:

проект «Всесезонный парк спорта и отдыха «Амикан» в г. Нерюнгри»;

проект «Зона отдыха на р. Ирелях в районе мкр. Заречный в г. Мирный»;

проект «Благоустройство парка в г. Ленск»;

проект «Благоустройство парка городской набережной р. Орто-Сала «Парк Золотой» в г. Алдан»;

проект «Благоустройство центральной площади в г. Удачный»;

проект «Благоустройство оздоровительного парка в г. Томмот»;

проект «Благоустройство центральной площади г. Среднеколымск – комплекс «Колымское подворье»».