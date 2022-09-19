Семь человек пострадали в ДТП в Якутске на прошлой неделе

В мэрии Якутска озвучили информацию о ситуации на дорогах на прошедшей неделе

В мэрии Якутска озвучили информацию о ситуации на дорогах на прошедшей неделе.

За неделю в столице Якутии зафиксировано 97 дорожно-транспортных происшествий, семь человек пострадали в шести ДТП.

Нарушения правил дорожного движения зарегистрировали 1134 раза, 70 водителей были в состоянии алкогольного опьянения, 11 из них задержаны повторно.

35 водителей грузовых автомашин оштрафовали за перевозку грузов без тента.