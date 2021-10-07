Селянин поверил жителю Амура, ведь он говорил по-якутски…

В Якутии раскрыто дистанционное мошенничество, совершенное жителем Амурской области в отношении якутянина

Оперативниками уголовного розыска Отдела МВД России по Мегино-Кангаласскому району раскрыто дистанционное мошенничество, совершенное в отношении сельского жителя.

Подозреваемым оказался 32-летний уроженец республики, но проживающий в другом регионе.

Злоумышленник намеренно разместил в сети объявление о продаже трактора, якобы от имени жителя Горного района. Предложением заинтересовался житель Мегино-Кангаласского района. Стороны созвонились по телефону. «Продавец» убедительно разговаривал на якутском языке, что заставило потерпевшего ему довериться. В разговоре мошенник посетовал, что приходится продавать хорошую технику ниже рыночной стоимости и желающих приобрести много.

— Отдам первому, кто внесет задаток в 200 000 рублей сразу, — сообщил он.

Потерпевший, не желая упускать возможность приобретения трактора за гораздо дешевую цену, направил деньги.

Как оказалось впоследствии в Горном районе никто трактор не продавал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Как оказалось, задержанный уже привлекался к уголовному наказанию за совершение мошенничества. В настоящее время содержится под стражей.