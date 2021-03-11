Сельскохозяйственная отрасль: Подготовка кадров на опережение

В начале марта 2021 г. Центр опережающей профессиональной подготовки Якутии провел форсайт-сессию, посвященную обсуждению тенденций и перспектив развития сельскохозяйственной отрасли.

На площадке ЦОПП собрались представители исполнительных органов государственной власти, сельскохозяйственных предприятий, образовательных организаций и институтов развития.

Модератором форсайт-сессии выступила приглашенный эксперт Майя Курнева — к.э.н., директор Института развития профессиональных компетенций и квалификаций «Open» СВФУ им. М.К. Аммосова.

Уже во второй раз в текущем году мероприятие было проведено по методологии Rapid Foresight, получившей широкое распространение и признание, благодаря возможности за короткое время проанализировать в хронологическом порядке основные тренды и тенденции, возможности и угрозы, рассмотреть потенциальные последствия. Технология подразумевает высокую вовлеченность участников в процесс, работу в группах, быструю генерацию идей.

Со вступительным словом о важности данного мероприятия, его целях и задачах выступил Директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия) Владислав Хабаров.

О перспективах развития сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия) выступил Василий Афанасьев – заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).

«Перспективы сельского хозяйства на 10 лет вперед будут отличаться от сегодняшних реалий. Основные направления в сельском хозяйстве (действующие сейчас) в будущем будут не перспективны. В настоящее время технологии, используемые в сельском хозяйстве переживают кризис, так как были созданы еще в советское время. Необходимо развивать те направления в сельском хозяйстве, которые подходят под особенности наших природных (климатических) условий:

— коневодство (табунное);

— оленеводство;

— глубокая переработка;

— дикоросы;

— пчеловодство (производство мёда);

— аквакультура;

— скотоводство (разведение якутской породы).

Сельское хозяйство – это основа независимости государства!»

Об основных тенденциях развития технологий в сельском хозяйстве в мире рассказала Анна Бысыина – руководитель Дирекции анализа и управления данными Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха (Якутия).

С напутственным словом к участникам обратился Михаил Черосов – доктор биологических наук, заведующий̆ лабораторией̆ ИБПК СО РАН.

Работа форсайт-сессии стартовала со знакомства участников и представления ожиданий от мероприятия. Участники подчеркнули необходимость обсуждения и привлечения внимания к проблемам и развитию отрасли сельского хозяйства:

«Сельское хозяйство для нас – это жизнь!»

В ходе групповой работы на форсайт-сессии были выявлены следующие основные тренды:

1. Снижение «престижа» сельскохозяйственных профессий на рынке труда;

2. Отток сельского населения в город;

3. Распространение опыта по использованию круглогодичных ферм для прогрессивного растениеводства;

4. Рост потребности населения в местной продукции (натуральных продуктах);

5. Уменьшение площади сельхоз угодий;

6. Рост числа самозанятых в отрасли, благодаря государственной поддержке самозанятости;

7. Увеличение количества предприятий, занимающихся переработкой биоресурсов, в частности, дикоросов;

8. Рост использования IT технологий и цифровизации в мире;

9. Развитие инновационных направлений в области сельского хозяйства в мире;

10. Увеличение спроса на короткие образовательные программы в Якутии.

Основываясь на динамике трендов и связанных с ними событий при применении новых технологий, каждая группа презентовала свой проект.

Завершающим этапом форсайт-сессии явилось определение профессий, которые необходимы для реализации проектов.

Сформированный перечень профессий будет использован в разработке раздела по сельскому хозяйству Регионального аналитического профориентационного журнала «Гайд по востребованным профессиям».

Пресс служба ЦОПП Якутии