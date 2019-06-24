Сельское хозяйство Якутии ждет интенсивное развитие

2,3 триллиона рублей — такая сумма должна быть потрачена в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий до 2025 года». В первую очередь деньги пойдут на развитие инфраструктуры.

В Москву отправились представители Минсельхоза Якутии: заместитель министра Василий Афанасьев и заместитель руководителя Департамента прогнозирования, планирования, государственных программ Бэргэн Матвеев. Цель поездки — подать заявку на защиту средств, которые будут выделяться республике по программе «Комплексное развитие сельских территорий до 2025 года». Сама защита средств состоится 18 июля.

«Единая Россия» начала сбор предложений по развитию сельских территорий и передаст их главам регионов. Об этом заявил секретарь Генерального совета Партии Андрей Турчак в рамках рабочей поездки в Севастополь.

Несмотря на то, что в сельской местности проживает порядка 26% от всего населения России, внимания ей уделяли крайне мало. Блага цивилизации вроде дорог, по которым можно проехать после дождя, или стабильного обеспечения электричеством без перебоев для тысяч населённых пунктов, часто до сих пор являются большой экзотикой. Про сотовую связь и говорить не приходится.

Напомним, федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий до 2025 года» расматривалась на Форуме сельских депутатов «Единой России» 21 мая в Воронеже. Участники форума решили осуществлять финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий по аналогии с национальными проектами, то есть из расчета: 99% средств – из федерального бюджета, 1% — из региональных бюджетов.

Одним из участников форума был член партии «Единая Россия», председатель Постоянного комитета по селу и аграрной политике Госсобрания (Ил Тумэн) Андрей Находкин.

Основные цели госпрограммы

сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%;

достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%;

повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населённых пунктах до 50%.

Госпрограмма состоит из проектной и процессной частей.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий до 2025 года»предусматривает: строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции. Социальное развитие села, в том числе учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта в сельской местности. Обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов, работающих на селе. Создание современных сельских поселений.