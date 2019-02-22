Сельские клубы Якутии получат более 29 млн рублей

Два года назад стартовал федеральный проект Партии «Единая Россия» «Культура малой Родины». В текущем году сельские клубы и дома творчества Якутии получат финансовую поддержку в размере более 29 млн рублей, сообщает пресс-служба партии.

Малые города, села и районные центры, где зачастую клубы являются единственными учреждениями культуры и под их крышей расположены музеи, театры, досуговые центры, площадки для развития народного творчества и промыслов, с 2017 года получили мощную поддержку по линии Партии «Единая Россия».

Для Домов культуры и народных театров в глубинке федеральный проект Партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» стал настоящим выходом из непростой ситуации. Партия инициировала выделение средств из бюджета на модернизацию культурных объектов и предложила общественности механизм совместной работы над проектом, что делает его прозрачным, целевым и учитывающим мнение жителей.

Благодаря проекту с 2017 года учреждения культуры получают субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы. Проект направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры и призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни регионов. Население получает возможность разнообразить культурный досуг, расширить возможности для дополнительного образования.

Всего в 2017-2018 гг. по линии партийного проекта 73 дома культуры получили ощутимую финансовую поддержку. В 2017 г. субсидия составила 25 млн 169 тыс. 400 рублей. В 2018-м – 26 млн 800 тыс. 300 рублей.

В 2019-м она составила 29 млн 130 тыс. 87 руб.

Сроки реализации проекта: 2017 – 2019 гг.

Федеральный партийный проект «Культура малой Родины» призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны, разнообразить культурный досуг и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку народных дарований.

С перечнем учреждений культуры Республики Саха (Якутия), получающих субсидию на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры по федеральному партийному проекту Партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» в 2019 году, можно ознакомиться в приложении.