Сельская ипотека в Якутии: снижаем кредитную нагрузку

Сельская ипотека от Россельхозбанка справедливо произвела настоящий фурор на рынке жилья. Уникальная низкая ставка 2,7%, обширная география выбора недвижимости, первоначальный взнос от 10% – приобрести дом или квартиру действительно стало легче. А теперь по льготной ставке можно рефинансировать кредит, взятый по стандартным программам в других банках. Мы поговорили о результатах, нововведениях и перспективах сельской ипотеки с директором Якутского филиала Россельхозбанка Василием Тимофеевым.

— Василий Васильевич, сельская ипотека пользуется все большей востребованностью среди якутян. В чём секрет такого спроса?

— Жилищный вопрос рано или поздно встает практически перед каждой семьей, и беспрецедентная ставка 2,7% годовых позволяет его решать без тяжелого финансового бремени. Особенно актуальна сельская ипотека для молодых семей, у которых, обычно ещё нет крупных накоплений, и которым нужно первое жилье. Им, как и другим людям, сельская ипотека позволяет не копить годами, ютясь в съемной квартире, а уже «здесь и сейчас» получить своё собственное просторное жизненное пространство. Кстати, на первоначальный взнос можно использовать материнский капитал, и это еще одно подспорье для новых ячеек общества.

Именно на молодые семьи приходится 36% кредитов, которые мы выдали по программе сельской ипотеки. А в целом мы помогли улучшить жилищные условия уже 144 заемщикам на общую сумму свыше 350 млн рублей.

В программу льготного ипотечного кредитования Россельхозбанка включены все населенные пункты нашего региона, кроме внутригородских муниципальных образований г. Якутска, а также муниципальные образования и городские округа Якутска, г. Нерюнгри и г.Мирный. Наибольшей популярностью среди заемщиков по сельской ипотеке при этом пользуются Мегино-Кангаласский, Ленский, Хангаласский, Вилюйский, Намский и Нюрбинский районы.

— Сейчас говорят о рефинансировании с помощью данной программы. Как оно работает?

— Сельская ипотека – это социально ориентированный продукт, и теперь ее можно использовать, чтобы кратно снизить свою кредитную нагрузку и сэкономить семейный бюджет. Если вы взяли кредит на строительство или постройку дома по «обычной» ставке, то теперь его можно выплачивать по ставке 2,7%. Условия очень простые: объект должен находиться в списке территорий, где действует сельская ипотека, а кредит должен быть взят в текущем году в банке, внесенном в список Министерства сельского хозяйства. Естественно, работает рефинансирование и в отношении кредитов, взятых на квартиры в сельской местности.

Кстати, подобрать вариант в новостройке или на вторичном рынке недвижимости можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье», который расположен по адресу www.svoedom.ru.

— В чем Вы видите общественное значение сельской ипотеки?

— Исторически сложилось, что производство, технический и научный прогресс стимулировали развитие городов, их стремительную урбанизацию. Молодежь покидала села, потому что хотела сменить тяжелый физический труд на умственный, выучиться, и найти в городе работу. Но прогресс дошёл до той стадии, когда можно снова вернуться за город, в хорошую экологию и поближе к природе, и при этом не терять привычные городские блага и работу. Интернет-покрытие, инфраструктурное развитие сделали село местом, где жить и зарабатывать могут представители самых разных профессий. А развитие сельского хозяйства уже давно идет по пути автоматизации, исключая тяжёлый физический труд.

Мы живем в эпоху, когда село входит в новый этап качественного развития. И одна из главных ролей этого преображения принадлежит сельской ипотеке. Одним словом, она отвечает духу времени.

Всего 100 лет назад в РСФСР в сельской местности проживало более 80 млн человек. Конечно, никто не говорит о том, что обратная миграция должна снова достичь такого уровня. Например, по статистике нашего филиала на сегодня только каждый 10-ый заемщик имеет городскую прописку. Но и это тоже показатель. Сохранить долю сельского населения страны на уровне 25%, улучшить жилищные условия, привлечь квалифицированных молодых специалистов, которые двигают агропромышленный комплекс и всю страну вперёд, очень важно. И мы как опорный банк АПК и один из лидеров по присутствию в регионах рады принимать в этом активное участие.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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