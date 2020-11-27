Сельская ипотека в Россельхозбанке теперь доступна от 1,9% годовых

Теперь получить ипотечный кредит на приобретение готового или строящегося жилья, в том числе с земельным участком, на сельских территориях либо рефинансировать действующий кредит на те же цели зарплатные клиенты Россельхозбанка смогут по льготной ставке от 1,9% годовых, работники корпоративных компаний – от 2,2% годовых.

Также для данных категорий клиентов снизилась ставка по кредиту на следующие цели: строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда; погашение кредита ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на эти же цели. В рамках внесенных изменений заемные средства можно будет получить по ставке от 2,5% годовых.

«Льготный кредит на приобретение жилья на сельских территориях – «Сельская ипотека», действующий в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», является одной из самых доступных ипотечных программ. Снижение ставки на 0,8 процентного пункта для отдельных категорий клиентов банка – беспрецедентное условие на ипотечном рынке и одно из самых лучших предложений. Отмечу, что в Якутском филиале обслуживаются свыше 23 тысяч зарплатных клиентов и это количество постоянно растет. Снижение ставки для наших клиентов на популярную ныне сельскую ипотеку – это не только одно из преимуществ обслуживания в РСХБ, но и выражение признательности за сотрудничество и оказываемое доверие», — отметил директор Якутского филиала банка Василий Тимофеев.

Для жителей Республики Саха (Якутия) сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет до 5 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Банком предоставляется такой же объем средств и на рефинансирование действующего ипотечного кредита на вышеуказанные цели, но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Генеральная лицензия Банка России №3349 от 12.08.2015 г. (бессрочная)