Село в фокусе — фотоконкурс

В августе 2021 года Росстат провел сельскохозяйственную микроперепись. Она охватила всю страну. Информацией о том, что выращивается и в каких условиях работается, поделились крупные агрохолдинги и личные подсобные хозяйства, фермеры и садоводческие товарищества. Итоги этого масштабного исследования, которые позволят оценить потенциал отечественного АПК, начнут публиковаться с апреля-мая 2022 года.Готовясь к рассказу о результатах сельскохозяйственной микропереписи, Росстат проводит фотоконкурс «Село в фокусе». Лучшие работы получат призы. Кроме того, ими будут иллюстрироваться специализированные сборники и иные издания с материалами СХМП.Мы приглашаем к участию всех – любителей и профессионалов, тех, кто только начинает путь в фотоискусство и уже маститых фотохудожников. Единственное условие – автором должен быть гражданин Российской Федерации, старше 18 лет.Конкурсные работы будут приниматься с 15 марта по 16 мая 2022 года (до 12:00 по московскому времени). Призовой фонд – 100 тысяч рублей.Что может быть на фото? Практически любой эпизод сельской жизни: люди за работой, сельскохозяйственные животные и культуры, а также средства механизации и автоматизации технологических процессов в АПК.Как принять участие?Первое – нужно опубликовать в своем аккаунте во «ВКонтакте» или в «Одноклассниках» подходящую под условияконкурса фотографию с хештегом #агрофото2021 и кратким пояснительным текстом.Второе – необходимо выслать на официальную почту конкурса foto@agro2021.ru ссылку на опубликованный пост, псевдоним автора и короткое описание фотографии: где и когда она сделана, что изображено.Это письмо станет и заявкой, и подтверждением согласия на участие в фотоконкурсе. Если все сделано правильно, фотография вскоре появится на сайте СХМП-2021 (www.agro2021.ru) в числе конкурсных работ.Победителя и призеров определят в два этапа: с помощью пользовательского голосования на сайте СХМП-2021 (www.agro2021.ru) и выбора жюри фотоконкурса. Первая премия составит 35 тыс. рублей, вторая – 21 тыс. рублей, третья – 14 тыс. рублей (включая налоги, предусмотренные законодательством). Также предусмотрено 10 премий для призеров по 3 тыс. рублей.Несколько важных моментов, соблюдение которых необходимо для участия в конкурсе.Фотоработы принимаются только от пользователей, имеющих открытые аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Фотоработы, размещенные в закрытых аккаунтах или на других площадках, принять участие в фотоконкурсе, к сожалению, не смогут.На конкурс принимаются только оригинальные авторские работы. При этом один участник может подать не более трех фотографий. Допустимые графические форматы фоторабот *.png и *jpeg.Подробнее с условиями и правилами проведения конкурса можно ознакомиться в положении, размещенном на сайте СХМП-2021 www.agro2021.ru.