Село Кытыл-Жура, в котором сгорела пекарня, обеспечено хлебом

Во вторник, 3 марта, в селе Кытыл-Жура Хангаласского района сгорела частная пекарня.

Руководство Хангаласского района провело оперативное совещание по оказанию помощи жителям села Кытыл-Жура.

«Частная пекарня обеспечивала потребность в хлебе все село. Дневная норма составляет 90 булок. Решено направить на реализацию 500 булок хлеба от ИП Гребнев СГ. Этого должно хватить на ближайшее время. Сейчас ведем работу по оказанию помощи нашему предпринимателю. Без внимания этот вопрос мы не оставим», — подчеркнул и.о.главы Хангаласского района Федор Борисов.