Село Березовка Среднеколымского района оказалась под угрозой подтопления

В результате прохождения весеннего паводка на реке Березовка произошел подъем уровня воды у н.п. Березовка Среднеколымского района, существует угроза подтопления низменной части населенного пункта — сообщает Якутия. Оперштаб.

В соответствии с прогнозом, в ближайшие сутки рост уровня воды продолжится и достигнет критической отметки с подтоплением пониженных участков местности, до 9 дворовых территорий жилых домов, основной поселок перенесен на возвышенную местность.

Заблаговременно населению, попадающему в зону возможного подтопления, предложено переселиться в пункт временного размещения. В случае ухудшения обстановки в готовности находится 1 ПВР.

Вопросы жизнеобеспечения населения решены в полном объеме, запас продовольствия, медикаментов и средств первой необходимости имеется в достаточном количестве.

По состоянию на 19 мая уровень воды н.п. Березовка наблюдается редкий ледоход, уровень воды составляет 958 см при критическом 1000 см. В превентивных целях заблаговременно жильцы отселены по родственникам и знакомым.