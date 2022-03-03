«Селигдар» получил лицензию на разработку якутского месторождения золота Кючус

Москва – 3 марта 2022 г. ПАО «Селигдар» (MOEX: SELG) («Холдинг», «Селигдар»), российский производитель золота и олова, сообщает о том, что Федеральное агентство по недропользованию («Роснедра») выдало ООО «Белое золото» лицензию на разработку месторождения Кючус. Это месторождение является одним из крупнейших в России и вторым по величине в Республике Саха (Якутия).

В октябре 2021 года ООО «Белое золото», совместное предприятие ООО «Управление золотыми активами» в структуре полиметаллического холдинга «Селигдар» и ООО «РТ-Развитие бизнеса» в структуре ГК «Ростехнологии», стало победителем аукциона на лицензию по освоению месторождения, стоимость лицензии по итогам аукциона составила 7,735 млрд рублей. Сумма оплачена компанией в полном размере.

Селигдар планирует уже в этом году начать геологоразведочные работы, произвести отбор технологической пробы и к 2024 году подготовить технико-экономическое обоснование проекта освоения месторождения.

По условиям лицензии на право пользования недрами Кючус, Селигдар должен выйти на уровень добычи на месторождении не менее 10 тонн золота в год с даты выхода на проектную мощность.

Месторождение Кючус

Золоторудное месторождение Кючус открыто в 1963 году, разведывалось в 1981–1996 и 2005–2009 годах, расположено за полярным кругом в двух районах Республики Саха (Якутия): Усть-Янском и Верхоянском. Площадь участка составляет 8,35 кв. км. Запасы золота категорий C1+C2 – 175,2 т; ресурсы категорий P1+P2 – 253 т.