«Селигдар» подобрал альтернативу японской технике

ПАО «Селигдар российский производитель золота и олова, сообщает о проведении Технического совета на производственной базе в Алдане, в Якутии.

Главными темами совета стали: итоги работы в первом полугодии 2022 года, проект производственной программы на 2023 год, планы увеличения эффективности производительности золотоизвлекательных фабрик и повышения извлечения золота.

В мероприятии приняли участие руководители всех основных структурных подразделений ПАО «Селигдар» и менеджмент холдинга во главе с президентом Константином Бейритом и генеральным директором Сергеем Татариновым.

В формате выездного совещания участники осмотрели производственные комплексы Рябиновый, Нижнеякокитский, а также площадку строительства Хвойного, обсудили показатели используемых технологий обогащения и извлечения золота этих и других предприятий Холдинга.

Большое внимание на Техническом совете было уделено вопросам экологии, геологии и недропользования, а также обеспечения предприятий холдинга в условиях действующих ограничений – были подобраны альтернативные варианты японской технике, составлен план замещения поставок критически важных материалов и оборудования.