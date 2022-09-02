«Селигдар» направил более 56 млн рублей на лесовосстановление в Якутии

ПАО «Селигдар» (MOEX: SELG) (далее – «Холдинг» или «Селигдар»), российский производитель золота и олова, проводит компенсационное лесовосстановление на территории Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия): высаживают 440 717 саженцев на площади размером 217 га. Общая сумма работ по лесовосстановлению составляет более 56 млн рублей.

Работы осуществляет подрядная организация ООО «Растим лес». Компания выполняет комплекс задач по лесовосстановлению: проведены проектно-изыскательские, инженерно-технические работы, подготовлены лесные участки к посадке, и на данный момент производится высадка саженцев. Согласно условиям контракта, в конце сентября молодые саженцы сосны обыкновенной уже будут находиться в почве. Контроль за лесопосадками проведет лесничество.

Годом ранее «Селигдар» уже направлял 28,3 млн рублей на восстановление лесов на территории республики. В прошлом году в Нерюнгринском лесничестве Республики Саха (Якутия) было высажено порядка 205 395 саженцев сосны обыкновенной. Приживаемость саженцев составила 85-95%.

Таким образом, за 2 года благодаря ПАО «Селигдар» будет высажено 646 112 саженцев на сумму более 84 млн рублей.

«Селигдар»

«Селигдар» – полиметаллический холдинг, основными добываемыми металлами являются золото и олово. Холдинг «Селигдар» обладает значительным потенциалом, входя в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. На начало 2022 года запасы золота составили 277 тонн золота, запасы олова – 399 тыс. тонн.

За 2021 год добыча золота составила 7,2 тонн, олова в концентрате – 2,9 тыс. тонн.

Активы холдинга «Селигдар» расположены в шести регионах РФ: Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Алтайский край, Республика Бурятия, Хабаровский край, Чукотка.