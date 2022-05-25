Селигдар будет разведывать золото на участках Хохой и Хатырхай в Якутии

«Селигдар» приобрел долю в размере 75% в уставном капитале ООО «Хатырхай» ПАО «Селигдар», российский производитель золота и олова, приобрело у ООО «РГ Проект» (дочернего общества АО «Росгеология») долю в размере 75% уставного капитала ООО «Хатырхай». Сделка проведена в рамках реализации второго совместного проекта АО «Росгеология» и ПАО «Селигдар» по геологическому изучению и разведке Хохойского рудного поля в Республике Саха (Якутия). Стороны также заключили опционное соглашение, которое позволит «Селигдару» увеличить долю владения в ООО «Хатырхай» до 100% после постановки запасов на баланс.

АО «Росгеология» проведет весь комплекс геологоразведочных работ (ГРР) по проекту геологического изучения участка недр Хатырхай на рыночных условиях. ПАО «Селигдар» в свою очередь обеспечит финансирование согласованных сторонами расходов на проведение ГРР. По итогам разведки участка недр Хатырхай ожидается постановка на баланс 5 тонн запасов золота по категориям C1+C2.

В июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме АО «Росгеология» и ПАО «Селигдар» подписали соглашение о сотрудничестве по реализации двух юниорных проектов, направленных на геологическое изучение участков недр, расположенных в Республике Саха (Якутия). Данное соглашение предусматривает совместное геологическое изучение и разведку Хохойского рудного поля, расположенного на территории Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) в регионе действия ПАО «Селигдар», с целью открытия месторождений золота на участках недр Хохой и Хатырхай. В августе 2021 года «Селигдар» уже приобрел у АО «Росгеология» 75% долю в ООО «Хохой», владеющем лицензией на геологическое изучение одноименного месторождения рудного золота. Стороны также заключили опционное соглашение, которое позволит «Селигдару» увеличить долю владения в ООО «Хохой» до 100% после постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс. Реализация совместных юниорных проектов с АО «Росгеология» позволит расширить ресурсную базу ПАО «Селигдар».