Сельхозпалы под запретом!



Ежегодно после схода снежного покрова, повсеместно начинается проведение выжиганий прошлогодней травы. Как правило, палы становятся основной причиной лесных пожаров в весенний период, создают угрозу населенным пунктам и объектам экономики.

Минэкологии Якутии напоминает, что согласно п. 11 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением правительства РФ от 07.10.2020 г. № 1614, запрещается выжигание сухой травы на землях, примыкающих к лесам.

В соответствии с ч. 2 с. 8.32 КоАП РФ за выжигание сухой травы налагается административный штраф на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

В целях предотвращения таких поджогов и возникновения лесных пожаров вследствие перехода в лес огня с сопредельных земель сельскозяйственного значения и земель иных категорий, министерством организована работа оперативных групп по выявлению, пресечению и профилактике нарушений правил пожарной безопасности в лесах. К майским праздникам кратность патрулирования лесов увеличится.

Минэкологии Якутии призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях! Берегите лес!

В случае обнаружения пожара или задымления нужно позвонить на горячую линию региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Якутии 8(4112) 44-74-76. Также прием сообщений ведется по номеру прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.