Селебрити в рекламе: Он рекламирует или мы его?

Руководитель госкомпании ФАПК «Якутия» Степанов Павел заплатит шоумену из Москвы Эдику Якуту 350 тысяч рублей (договор от 30 ноября) за консультационные, организационные и режиссерские услуги для изготовления рекламного видеоролика безалкогольного тонизирующего напитка YES, который будет готов к 15 декабря.

Фото: тгк Торбозное радио Источник: тгк Торбозное радио

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