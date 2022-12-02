02.12.2022
10:19
399
Общество
Селебрити в рекламе: Он рекламирует или мы его?
Руководитель госкомпании ФАПК «Якутия» Степанов Павел заплатит шоумену из Москвы Эдику Якуту 350 тысяч рублей (договор от 30 ноября) за консультационные, организационные и режиссерские услуги для изготовления рекламного видеоролика безалкогольного тонизирующего напитка YES, который будет готов к 15 декабря.
Фото: тгк Торбозное радио
Источник: тгк Торбозное радио
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