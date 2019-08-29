SELA объявляет скидку на всю новую коллекцию – 30%!

В честь ДНЯ ЗНАНИЙ с 29-31 августа @sela_ykt объявляет СКИДКУ на ВСЮ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ОСЕНЬ 2019 – 30%

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