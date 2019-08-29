29.08.2019
12:46
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Экономика

SELA объявляет скидку на всю новую коллекцию – 30%!

В честь ДНЯ ЗНАНИЙ с 29-31 августа @sela_ykt объявляет СКИДКУ на ВСЮ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ ОСЕНЬ 2019 30%

Ждём вас по адресам:

ул. Кулаковского, 28

ул. Ломоносова, 45

ТЦ «Апельсин», 1 этаж

Источник: На правах рекламы.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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