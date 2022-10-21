Сексуальный маньяк помещен в СИЗО
Нападавший на девушек в Якутске, помещен в СИЗО.
Ранее судимый 37-летний мужчина имеет много судимостей, в том числе за изнасилование, об этом пишет КП-Якутия.
20 октября судья Якутского горсуда вынесла решение о заключении под стражу 37-летнего мужчину, подозреваемого в серийных нападениях на девушек, следует из картотеки суда.
Фамилию мужчины мы не раскрываем в интересах следствия.
Напомним, 11 октября около 23:40 в районе Автовокзала неизвестный напал на 21-летнюю девушку, ей удалось отбиться, но нападавший успел убежать.
Событие вызвало широкий общественный резонанс. Девушка написала заявление в полицию, где был составлен фоторобот. В последующие дни похожие случаи произошли на улице Дзержинского и площади Орджоникидзе. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.
В результате сотрудники полиции смогли установить подозреваемого в нападении, 17 октября он был задержан участковым отдела №4.
Нападавшим оказался 37-летний, ранее неоднократно судимый местный житель, которого опознала жертва первого нападения в районе Автовокзала. На допросе мужчина признался, что у него было много судимостей по разным статьям: изнасилование, кража, угон автомобиля.
Он не стал отрицать свое нападение на девушку.
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