Сексуальный маньяк помещен в СИЗО

Нападавший на девушек в Якутске, помещен в СИЗО.

Ранее судимый 37-летний мужчина имеет много судимостей, в том числе за изнасилование, об этом пишет КП-Якутия.

скриншот видео МВД



20 октября судья Якутского горсуда вынесла решение о заключении под стражу 37-летнего мужчину, подозреваемого в серийных нападениях на девушек, следует из картотеки суда.

Фамилию мужчины мы не раскрываем в интересах следствия.

Напомним, 11 октября около 23:40 в районе Автовокзала неизвестный напал на 21-летнюю девушку, ей удалось отбиться, но нападавший успел убежать.

Событие вызвало широкий общественный резонанс. Девушка написала заявление в полицию, где был составлен фоторобот. В последующие дни похожие случаи произошли на улице Дзержинского и площади Орджоникидзе. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

В результате сотрудники полиции смогли установить подозреваемого в нападении, 17 октября он был задержан участковым отдела №4.

Нападавшим оказался 37-летний, ранее неоднократно судимый местный житель, которого опознала жертва первого нападения в районе Автовокзала. На допросе мужчина признался, что у него было много судимостей по разным статьям: изнасилование, кража, угон автомобиля.

Он не стал отрицать свое нападение на девушку.