Сексуальное рабство в Якутии. В деле замешан полицейский?

В Нерюнгри заканчивается расследование масштабного уголовного дела об организации сексуального притона. ТайгаПост расскажет, кто был его организатором, кто на них работал и как проститутки стали потерпевшими.

По данным издания, следователи Нерюнгринского РОВД подводят итоги своего годового расследования по делу об организации занятия проституцией и вовлечении в проституцию с применением насилия. Притон на юге Якутии работал с 2015 года. На вершине преступной пирамиды находится житель Амурской области. Оттуда же, а также из Забайкалья в Нерюнгри привозили проституток.

Приезжали девушки по доброй воле, но как только хотели оставить ночное ремесло и вернуться домой, их запугивали, применяли физическое насилие. В итоге потерпевшими по делу признаны 13 оказавшихся в неволе жриц любви.

Обвиняемыми являются 15 человек, а начиналось всё с 24 подследственных. Часть уголовных дел была закрыта в связи с истечением срока давности. Это, главным образом, водители из Нерюнгри, занимающиеся развозкой и охраной проституток.

По данным ТайгаПост, преступная сеть была раскрыта сотрудниками местного уголовного розыска, получившими оперативную информацию о содержании девушек в сексуальном рабстве. Но не все правоохранители оказались на высоте. Так, обвинение предъявлено одному уже бывшему сотруднику Нерюнгринского РОВД. В свободное от службы время он не только работал водителем у проституток, но и, как минимум, один раз лично возвращал беглянку. Ездил за ней в Амурскую область, заставил сесть к нему в машину и привез обратно в Нерюнгри, где девушка была избита сутенерами.

Сейчас обвиняемые изучают материалы уголовного дела и в голос каются. В Нерюнгри даже не хватило на всех адвокатов, пришлось вызывать их из Якутска и Амурской области.